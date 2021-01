Todavía estás a tiempo: estos son algunos de los videojuegos y periféricos que puedes pedir a los Reyes Magos

Es el propósito de cada año: empezar el año de forma activa. Y por qué no apoyarse en las tecnologías para conseguirlo de forma divertida. Por ejemplo con Just Dance 2021. Es el videojuego musical más vendido de todos los tiempos. Acumula ya más de 135 millones de jugadores. Aquí no importa la edad o los gustos musicales, está pensado para toda la familia.

A través del modo Sweat nos permite hacer ejercicio aeróbico sin sensación de esfuerzo mediante una rutina que nos va a ayudar a llevar un control de las calorías quemadas. El aliado perfecto para mantenernos activos y conectados este invierno.

Otras opciones: Ring Fit Adventure y Wii Fit U pueden convertirse en nuestros aliados para ponernos en forma con sus periféricos. El primero incluye el Ring-Con que te ayudará a moverte y hacer ejercicio mientras vives una completa aventura.

En el año de las consolas de nueva generación ha habido lanzamientos muy interesantes como Assassins’ Creed Valhalla; en el que el jugador podrá ponerse en la piel de una leyenda vikinga en busca de la gloria, NBA 2K21; la nueva entrega de la famosa saga NBA 2K en la que no sabrás distinguir si estás en un partido real o en un videojuego o FIFA 21 en el que los jugadores podrán administrar un equipo de fútbol hasta llevarlo a la cima.

Hace tan solo unos días del lanzamiento de la nueva expansión de GTA Online: Golpe a Cayo Perico, la mayor actualización hasta la fecha y ya cosecha muchos seguidores. Esta aventura nos llevará a una ubicación completamente nueva: una isla en el Caribe. Además, esta actualización sí puede jugarse en solitario, algo que no era posible.

Para cualquier apasionado del mundo gamer el regalo perfecto podría tener forma de teclado, ratón y auriculares. Un combo como el que nos ofrece Krom por poco más de 30 euros puede ser una buena opción.

Con el siguiente regalo puede que a más de uno se le salten las lágrimas. El detalle perfecto para los nostálgicos: El reloj de pulsera Game Boy que puede despertarte con la canción oficial de Super Mario Land.