La terrible e indignante agresión a la atleta Oliveru Jevtić en una carrera en Sofía: "Me golpeé la cabeza, tengo un hematoma"

La atleta Oliveru Jevtić, cinco veces olímpica, sufrió una terrible e inexplicable agresión durante la salida de una carrera en Sofía.

Todo ocurrió cuando un hombre, con una indumentaria bastante extraña para participar en una prueba de estas características, se colocó junto a Jevtić en la salida y, tras correr en paralelo a ella durante los primeros metros, le propinó un tremendo empujón que acabó con la atleta por los suelos.

El fuerte impacto contra el asfalto le deja tocada la cadera y con un hematoma en la cabeza, como la atleta contó después de la terrible agresión.

La legendaria atleta relató como varios participantes se acercaron a ayudarla, mientras su agresor trataba de esconderse entre los 3.000 participantes de la prueba.

El escándalo salta de inmediato a los medios búlgaros y compañeros españoles de profesión no dan crédito a lo ocurrido: "Me parece indignante y lo peor. Es preocupante. Me parecen bochornosas y la verdad es que espero que tengan consecuencias".

"Inmediatamente me quedó claro que no eran los empujones habituales durante la salida, pero ese hombre lo hizo a propósito. Me golpeé la cabeza, tengo un hematoma. Algunas personas corrieron inmediatamente para ayudarme. Me tomó alrededor de una hora para recuperarme de todo. Me duele la cadera. Estaré en casa enseguida. Veré cuando se enfríe en qué condición estoy “, explicó Olivera Jevtić a 'Sportski zurnal'.

El agresor fue rápidamente identificado y negó haber sido pagado por un tercero para derribarla. Se justifica alegando que fue fruto de su inexperiencia pero no dudó en publicar orgulloso su resultado.