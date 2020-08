Los comentarios sexistas, insultos y agresiones del entrenador del Clarinos a sus jugadoras: "Chúpame los huevos"

Graciela Díaz jugó en el CDB Clarinos Ciudad de La Laguna, un equipo tinerfeño de la Liga Femenina 2 de baloncesto, y ha decidido hacer público el maltrato al que fue sometida por el entrenador Claudio García hace varias temporadas. Sigue así los pasos compañeras como Sara Djassi o Kayla Woodward.

"No sabe lo que es ser profesional, ni sabe tratar con mujeres, pero lo peor es que tampoco conoce la palabra respeto", dijo Graciela. "Sus comentarios estaban fuera de lugar porque estaban relacionados con tus gustos sexuales. Era habitual que, cuando no estabas colocada como él quería, te dijese cosas como 'chúpame los huevos'. Hay maneras de imponer respeto o intimidar para que mejores en tu rendimiento sin usar ese tipo de expresiones", cuenta Graciela.

Le tiró de la coleta

Graciela asegura que, cuando tenía 19 años, llegó incluso a tirarle de la coleta: "Entendí que estaba mal colocada en defensa, dí un paso para atrás, lo miré y noté su enfado. Volví a corregir mi posición y me respondió 'y una polla de las grandes, de las que te gustan a ti'. Él no sabe mi vida personal, ni tenía por qué meterse en lo que me gusta o me deja de gustar. Así que vino donde estaba, me cogió de la coleta y me llevó a la posición en la que, según él, debía estar colocada en defensa".

Claudio García también se metió con su físico: "Se metía con mi físico y me decía que tenía el culo muy grande. Eso hizo que apenas comiese y que fuese a más sesiones en el gimnasio. Gracias a eso logré bajar de peso y, luego, me puso como ejemplo para meterse con una de mis mejores amigas en el equipo, que aún estaba en edad junior, y que también tenía ese problema".

Su padre le defiende

Son las graves acusaciones de varias jugadores contra su entrenador: insultos, comentarios sexistas y preguntas personales fuera de lugar. Presuntos excesos que denuncian Graciela y otras jugadores extranjeras de la plantilla.

El presidente y padre del entrenador no da crédito: "Son acusaciones falsas y difamatorias y se pretende hacer daño al club y al entrenador". Mientras, las jugadoras protestan porque el técnico mantenga su cargo con el peligro psicológico que eso puede suponer.

