El tremendo susto de Moutet en el Open de Australia: "Estaba en la ducha y me desperté en el suelo... a oscuras"

Corentin Moutet (25 años y 69 del mundo) reconoció haberse desplomado mientras se duchaba minutos antes de medirse a una de las sensaciones del torneo, Learner Tien, en los 1/16 del Open de Australia.

Se desmayó en la ducha: "Me desperté a oscuras"

El jugador francés, que también sufrió una aparatosa caída tras un saque, explicaba así lo sucedido: "Estaba en la ducha y me desperté en el suelo. Estaba a oscuras, no podía ver nada. No sé qué pasó. Sólo sé que estuve 15 minutos a oscuras", dijo a los medios tras caer en tercera ronda.

Tien rompe un récord de Nadal de 2005

Un susto que pudo afectarle en su enfrentamiento ante Tien, con el que perdió en 2:49 por 6-7 (10), 3-6 y 3-6 en los 1/16 de final del primer major del año. Moutet, al menos, se fue de Australia con su mejor resultado en este Grand Slam, lo mismo que su rival, que rompió un récord del mismísimo Rafa Nadal que estaba vigente desde 2005: el tenista más joven en meterse en octavos del Open de Australia (19 años casi recién cumplidos).

Tien, que ya fue uno de los más jóvenes en debutar en el US Open en 2022 (16 años), había disputado hasta tres ediciones del major estadounidense pero nunca había pasado de la primera ronda. No obstante, este 2025 parece el de su explosión definitiva, el tenista nacido en California ya ha ganado tres partidos en este Open de Australia, el segundo de ellos ante uno de los mejores jugadores en esta pista: Daniil Medvedev (tres veces finalista aquí), al que ganó en 5 sets y casi 5 horas de partido.

El ahora 121 del mundo intentará continuar con su historia de amor en Melbourne dentro de dos días ante Lorenzo Sonego, con el que se enfrentará en octavos de final, el italiano, por su parte, ya ha doblegado a Wawrinka, Fonseca y Marozsan en esta edición. Su tope en un Slam está precisamente en los octavos de final.

