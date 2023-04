Toni Nadal: "Si todo el mundo hubiera hecho lo de Djokovic con la vacuna habría habido 10 veces más muertos"

Toni Nadal, entrenador de tenis y excoach de su sobrino, Rafa, ha querido referirse a la negativa de Novak Djokovic a querer vacunarse contra el covid-19. El preparador físico revela que mantiene una buena relación con el serbio pero aprovecha para 'lanzarle' un mensaje en una entrevista en 'El Español'.

"Djokovic tiene sus principios, pero a veces uno tiene que cuestionárselos"

"Mantenemos muy buena relación. Djokovic tiene sus principios, pero a veces uno tiene que cuestionárselos. Si todos hubiésemos actuado como él, a lo mejor habríamos multiplicado por diez los muertos de la pandemia. Es un excelente jugador y me parece una persona correcta. Ha tenido algunas actuaciones extrañas en la pista, pero han resultado aisladas. A todos nos ha pasado", señaló el manacorí de 62 años.

Djokovic, actual campeón del Open de Australia y número 1 de la ATP, nunca se ha mostrado en contra de la vacuna contra el virus pero sí ha hecho hincapié en que cada uno puede velar por su cuerpo y lo que se 'inyecta' en él.

Hace poco más de un año, justo después de ser deportado de Australia y no poder competir en el torneo que más veces ha ganado (10), concedió una entrevista en exclusiva a la BBC en la que se sinceró: "No soy antivacunas, pero sacrificaré trofeos si me dicen que me vacune contra la covid-19", señaló el balcánico. Y así ha sido, Novak se ha perdido muchos torneos importantes al no estar vacunado.

'Nole' ya se perdió Indian Wells y Miami por no estar vacunado

No hay que irse muy lejos ya que hace apenas unas semanas no pudo disputar los Masters 1.000 de Indian Wells ni Miami en Estados Unidos al no estar vacunado. El país norteamericano no le dejó entrar pero afortunadamente para Djokovic, el próximo 11 de mayo se levantarán dichas restricciones por lo que sí podrá jugar el US Open 2023.

Djokovic: KO en Montecarlo; jugará un 250 en Bosnia y Herzegovina

Por otra parte, 'Nole' ya fija su próximo objetivo en el ATP 250 de Banja Luka en Bosnia y Herzegovina después de caer en los 1/8 de final del Masters 1.000 de Montecarlo ante el italiano Musetti. El ganador de 22 grandes también tiene en su mente llegar preparado al Mutua Madrid Open (24 abril al 7 de mayo), torneo que ha ganado en 3 ocasiones. Ahí esperamos ver también a Nadal, baja desde que se lesionó en el Open de Australia.