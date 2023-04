Toni Nadal: "Rafa no está pensando en la retirada, jugará Roland Garros"

No hay mejor noticia para empezar este viernes que la que acaba de dar el gran Toni Nadal en 'Radio Marca' mientras se disputa el Masters 1.000 de Madrid: Rafa Nadal jugará Roland Garros.

El tío de Rafa, ahora entrenador de Félix Auger Aliassime, ya aseguró hace unos días que su sobrino "estaba cerca de volver a competir", pues bien, hoy se ha atrevido a confirmar la presencia de Rafa Nadal en el próximo Roland Garros (28 de mayo al 11 de junio).

"Va a jugar en Roland Garros"

"Le gustaría estar compitiendo ya, pero falta poco para que eso se produzca. Va a jugar en París, a Roland Garros llegará, aunque será importante para medir sus aspiraciones allí cómo entrene estas próximas semanas y lo que pueda hacer en Roma", dijo en declaraciones a Radio Marca.

"Su rendimiento en París tendrá que ver con los entrenamientos de las próximas semanas y lo que pueda hacer en Roma"

Toni también se refirió a los constantes rumores sobre la retirada del 14 veces campeón en París, especialmente tras la última lesión que sufrió en el pasado mes de enero: "No está pensando en la retirada, solo quiere recuperarse bien y seguir compitiendo porque le apasiona este deporte", explicó el entrenador de 62 años.

"No está pensando en la retirada, le sigue apasionando el tenis"

Hace exactamente tres días ya dejó caer que la presencia de su sobrino en la tierra parisina era prácticamente segura y aprovechó para hablar del favoritismo o no de Nadal en Roland Garros: "Rafa en la segunda semana ya es el favorito, en la primera igual quizá no lo es. No lo era el año pasado en Australia... Cuando llega a la segunda semana, podemos contar con él. Espero que pase lo mismo en Roland Garros", concluyó Toni en declaraciones a RTVE.

El tenista de 36 años parece estar ya en la recta final de su recuperación tras la lesión que se produjo en el psoas ilíaco en la 2º ronda del Open de Australia (a mitad de enero). Desde entonces es baja y acumula 3 meses de rehabilitación cuando la previsión de los médicos no superaba, en el peor de los casos, las 8 semanas.

Se ha perdido Montecarlo, Barcelona y Madrid

Por el camino se ha perdido el torneo de Acapulco y 3 de los 5 torneos más importantes de su carrera: Montecarlo (11 títulos), Barcelona (12 títulos) y Madrid (5... y que se está disputando ahora). En el horizonte asoma Roma (8 al 21 de mayo) dónde acumula 13 presencias consecutivas y sobre todo: Roland Garros (14 títulos), en busca del 23º Grand Slam. No se lo pierde desde 2004.

"La lesión sigue sin curarse y hemos tomado otro ritmo"

"La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil. La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga", fueron las últimas declaraciones de Rafa hace 8 días, cuando emitió un comunicado haciendo oficial que no jugaría el Mutua Madrid Open.

¿Roma?

En los últimos días el propio jugador ha subido a su Instagram algún vídeo/fotografía entrenando en las pistas de su Academia. Roma empieza en 10 días y podría ser su primer torneo desde mitad de enero (su segundo en toda la temporada).