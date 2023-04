Así ha sido el tercer día del Mutua Madrid Open para los españoles: de la sorpresa a la decepción

Día 3 del Mutua Madrid Open 2023 y Día 1 del cuadro masculino. Buen día para las raquetas nacionales: 6 victorias y 3 derrotas. Albert Ramos fue el encargado de romper el hielo en la primera jornada del main draw masculino. El catalán de 35 años afrontaba su debut ante el bielorruso Ivashka con una mochila muy pesada a su espalda: 7 derrotas seguidas y sin celebrar una victoria desde hace más de dos meses (23 de febrero ante Galán en Río de Janeiro).

Ramos dice adiós a 7 derrotas seguidas: espera Davidovich

Ramos cedió el primero pero consiguió imponerse en el tiebreak del segundo set y forzó el tercer y definitivo parcial. El español fue entrando poco a poco en el partido y comenzó a generar errores en su rival que no habían tenido lugar en los dos primeros sets. La consistencia y la mejora en su juego derribó definitivamente el muro del bielorruso en el tercero para citarse así con el malagueño Alejandro Davidovich en 1/32 de final. De esta forma se asegura, como mínimo, la presencia de un español en dieciseisavos.

Albert Ramos al resto en el partido ante Ivashka | Redactor Antena 3

A la misma hora y en la pista central Manolo Santana se vieron las caras dos de las grandes promesas del cuadro femenino: Rebeka Masarova y Cristina Bucsa, 23 y 25 años respectivamente, la segunda se dio a conocer en el Open de Australia tras pasar la fase previa y llegar a 1/16 de final tras ganar a Lys y Andreescu, toda una campeona del US Open, para terminar cayendo ante la polaca Iga Swiatek. La jugadora nacida en Moldavia luchó pero terminó pereciendo en el tercer set y en 2h18 minutos de encuentro (6-3, 5-7 y 6-4). Batalla sobresaliente la que nos ofrecieron dos jugadoras que veremos mucho en el circuito durante el próximo lustro.

Carballés y Párrizas arrasan

Prometía el día y siguió el pleno de españoles con las victorias de Roberto Carballés Baena ante David Goffin y Nuria Párrizas sobre la rusa Blinkova. Carballés se deshizo con facilidad de Goffin por un doble 6-4 en menos de hora y media con un nivel de tenis estratosférico ("4 winners y solo 6 errores no forzados) para tumbar al belga que ni mucho menos pasa por su mejor momento pero que puso en muchos aprietos al mismísimo Nadal en los octavos de final de Madrid el año pasado. 6 victorias en los últimos 7 partidos y a prepararse el próximo enfrentamiento ante un dos veces campeón en la Caja Mágica: Alexander Zverev.

Carballés realiza un saque en el partido ante Goffin en Madrid | Redactor Antena 3 Deportes

Por otra parte, Nuria Párrizas ni sudó para doblegar a la rusa Anna Blinkova, ¡vaya momento el de la española! otras 6 victorias en los últimos 7 partidos y totalmente lanzada desde la fase previa. Solo cedió 3 juegos ante la 64 del mundo y en 1/32 se verá las caras contra Kudermetova. Todo lo que viene será bueno para la granadina, que sigue dando pasos de gigante en su reciente mejora tenística.

Burillo Escorihuela, 318º, vence a la 61º

Sin embargo, la gran sorpresa de un día inmejorable para los jugadores españoles fue la más que meritoria victoria de Irene Burillo Escorihuela, de 25 años y 318º de la WTA. La aragonesa venció en tres sets a la número 63, Kaia Kanepi, en lo que es la mejor victoria de su carrera profesional. Será la primera vez que esté en una 2º ronda de un Masters 1.000 y ahí verá a una de las mejores del mundo: la estadounidense Cori Gauff.

No obstante, lo bueno no duraría todo el día ya que a medida que caía el sol lo hacían los representantes españoles que jugaban sesión de tarde. Marina Bassols no fue rival para la checa Vondrousova (1-6 y 3-6) y protagonizó la primera eliminación española del cuadro principal de hombres y mujeres. También lo hizo el jovencísimo y prometedor Martin Landaluce, que recibió una WC y a quién el escenario le pasó un poco por encima: la Manolo Santana y el experimentado Richard Gasquet no le dejaron ni una hora en pista (2-6 y 1-6).

La última victoria española fue la de Jaume Munar ante Kokkinakis por 7-6 (7) y 7-6 (3). En total, 6 victorias españolas y 3 derrotas (la de Bucsa fue ante su compatriota Masarova).

Victoria de Wawrinka y set histórico de Bublik ante Galán

Señalable son las victorias de Wawrinka ante el sacador Cressy, remontó el suizo en la pista central en 2 horas y media de partido (6-7, 6-3 y 7-6) con 19 aces y solo una doble por los 9 saques directos y las 11 dobles faltas del estadounidense. La victoria de Bublik en las pistas exteriores también fue de lo más remarcable de un día que lo tuvo todo, el kazajo necesitó de casi tres horas para ganar a Elahi Galán tras llevarse uno de los primeros sets más increíbles que se recuerdan (1h10 con 17-15 para Bublik en el tiebreak).

Cayeron Schwartzman y el fenómeno Benoit Paire

Cayó también Schwartzman y el fenómeno Benoit Paire, siempre un aclamo en el Mutua, ante el joven Arnaldi en el tiebreak del tercero: "Qué deporte", escribió el francés en su Twitter tras desperdiciar un turno de saque para ganar el partido y otra bola de partido en el tiebreak final.