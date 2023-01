Stefanos Tsitsipas supera a Karen Khachanov y se clasifica para la final del Open de Australia

Stefanos Tsitsipas, número 3 del mundo, hizo buenos los pronósticos y superó al ruso Karen Khachanov (18) en las semifinales del Open de Australia en cuatro mangas (7-6(2), 6-4, 6-7(6) y 6-3). El jugador griego se convierte en el primer semifinalista en Melbourne y ya espera al ganador del Novak Djokovic - Tommy Paul.

"Vi a Marcos Baghdatis hace unos cuantos años en la final y soñé en poder competir en el mismo escenario. Desafortunadamente no pudo caer de su lado pero él quedó en mi corazón", reconoció Tsitsipas en su entrevista post partido con Jim Courier.

El jugador de Atenas apenas necesitó tres horas y 21 minutos para sellar su billete para la final del Open de Australia 2023. Y eso que Tsitsipas tuvo que ir a un cuarto set tras no aprovechar las dos pelotas de partido que dispuso en el juego de desempate de una tercera manga que caería del lado de Karen Khachanov.

Será la segunda final de Grand Slam para Tsitsipas y podría ser también ante el mismo rival, un Novak Djokovic que fue capaz de remontar dos sets en contra en aquella final de Roland Garros de 2021.

"Me siento afortunado de poder jugar al tenis a este nivel. Maria (Sakkari) y yo hemos hecho un gran trabajo porque no es fácil venir de un país pequeño como Grecia. Estoy muy agradecido por recibir este apoyo”, comentó en alusión a un público siempre incondicional con Tsitsipas.

"Estoy jugando un gran tenis, disfrutando conmigo mismo"

"No podría estar más preparado para enfrentarme, por un lado, a un jugador que ha tenido mucho éxito, y, por el otro, a otro que tiene mucha hambre", indicó Tsitsipas sobre sus dos posibles rivales en la final del Open de Australia.

"Estoy jugando un gran tenis, disfrutando conmigo mismo. No veo tantos bajones o negatividad, incluso aunque no funcionen las cosas. Estoy muy optimista, eso es algo que me faltaba en mi juego", indicó el jugador griego.