Serena Williams estalla contra la desigualdad de sexos en el tenis: "No merezco cobrar menos por tener pechos"

Serena Williams ha vuelta a referirse a la gran desigualdad que existe entre hombes y mujeres con respecto al deporte. La tenista, fiel defensora de la igualdad desde hace tiempo, critica la diferencia de salarios existente según el sexo.

"Siento que todos merecemos lo que merecemos. Merezco que me paguen la misma cantidad. No merezco menos porque tengo pechos y ellos no. Definitivamente ese no es el caso", reconoce una de las mejores tenistas de la historia.

La ganadora de 23 Grand Slams pone de ejemplo su experiencia para terminar con la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres: "Trabajé igual de duro desde que tenía tres años. En realidad, tengo una foto en una cancha en la que estoy en un carrito de bebé, así que incluso más tiempo. Toda mi vida se ha dedicado a ser un atleta de primer nivel, y no me deberían pagar menos por mi sexo".

La tenista estadounidense afirma afrontar todos sus partidos con la misma seriedad, independientemente de la rival conra quien juegue: "En realidad nunca subestimo a nadie. Cada vez que salgo a jugar pienso: este es un partido en el que puede pasar cualquier cosa. Todos, cuando juegan conmigo, lo hacen increíble, realmente increíble".

La estadounidense, que cree que hombres y mujeres deberían cobrar "la misma cantidad", asegura que su secreto no es otro que el entrenamiento: "Muchos jugadores o muchos entrenadores me dicen soy afortunada, que casi ni me entreno, que sólo aparezco y gana partidos. Dios, si pudiera hacer eso, lo haría. Vaya si lo haría. Desafortunadamente, no es el caso. Creo que cuanto más envejeces, más en forma tienes que estar para seguir compitiendo".