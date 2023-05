La reflexión de Rafa Nadal sobre la salud mental: "Nos hacemos débiles"

La rueda de prensa en la que Rafa Nadal ha anunciado que no estará en Roland Garros y va a parar durante los próximos meses ha dado mucho de sí. Tanto, que el tenista balear ha dejado también una interesante reflexión sobre ser un ejemplo para los demás y la salud mental.

"Si nos frustramos a las primeras de cambio, lo que hacemos es ser más infelices"

"No pretendo ser ejemplar, hago las cosas que creo que están bien hechas y que son correctas desde mi ética. Sobre saber parar, tampoco quiero ser ejemplo de parar demasiado pronto; prefiero ser ejemplo sobre parar más tarde. Creo que nos hacemos débiles mentalmente, uno tiene que poner remedio cuando tiene problemas mentales, depresiones, enfermedades... Son cosas muy serias. Uno debe trabajar con profesionales para solventarlos. La salud mental es vital, pero creo que hay que entrenarla", dijo Nadal.

Sobre darse oportunidades

Además, explicaba Rafa que que no debemos frustrarnos porque no nos salgan las cosas a la primera: "Si a la mínima que no nos salen las cosas paramos, estamos 'desentrenando' la salud mental, estamos entrenando la frustración. Y si nos frustramos a las primeras de cambio lo que hacemos es ser más infelices. Hay un momento dado que cuando uno no da para más es justo parar, pero para mí antes de tomar esta decisión uno tiene que haberse dados muchas oportunidades".

El balear confirmó durante la rueda de prensa que no jugará Roland Garros, que va a tirarse unos meses sin coger una raqueta y que su intención es que 2024 sea su último año en activo como tenista profesional. "La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando estos meses sin parar y con la vista puesta hacia los siguientes objetivos, y el más importante a día de hoy se hace imposible y no voy a poder estar después de muchos años sin faltar en Roland Garros", dijo el tenista español desde su academia en Manacor.