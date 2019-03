Rafa Nadal: "Me siento capaz de competir con todos"

Rafa Nadal ha explicado que está "muy contento" con su rendimiento en las últimas semanas, con el que ha confirmado que se siente "capaz de competir con todo el mundo", antes de su participación en Roland Garros, el "torneo más importante" de su carrera.

"Estoy muy contento con cómo he jugado desde Indian Wells. El año pasado perdía contra rivales contra los que no solía perder y este año eso no está pasando. He perdido contra Djokovic y Murray en partidos igualados", recordó Nadal ante la prensa en París, donde debutará contra australiano Samuel Groth.

"Satisfecho" con su nivel

El balear reconoció que no está "muy satisfecho con el último partido en Madrid", donde fue eliminado en semifinales por Andy Murray (7-5, 6-4), pero que en Roma, donde fue apeado por Novak Djokovic en cuartos (7-5, 7-6), jugó "a gran nivel". "Estoy feliz, sé que puedo ganar o perder, pero me siento capaz de competir con todo el mundo", explicó Nadal, contento por regresar a una ciudad donde ha reinado en nueve ocasiones.

"Siempre es agradable volver aquí. Es una sensación especial para volver a un lugar tan hermoso e importante, sobre todo para mí, ya que es el torneo más importante de mi carrera. Sé que puede muy jugar bien aquí. Me gustan el torneo y la organización, me llevo muy bien con todas las personas que trabajan aquí, me siento un poco como en casa y eso hace que sea un torneo aún más especial para mí", dijo sobre Roland Garros.