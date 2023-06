Rafa Nadal 'reaparece' en el torneo de Mallorca para disfrutar de la victoria de Feliciano López

Rafa Nadal se presentó este martes en las instalaciones del ATP 250 de Mallorca (hierba) para asistir al partido y a la victoria de su gran amigo Feliciano López, que se impuso en dos sets al australiano Purcell consiguiendo así su segunda victoria de la temporada a sus 41 años. El toledano disputa aquí el último torneo de su carrera profesional.

Rafa asistió a una enorme victoria de su amigo Feli

Su amigo y compañero durante tantos años, Rafa Nadal, fue un seguidor más de Feli durante su encuentro ante Max Purcell. Al ganador de 22 Grand Slams le acompañó su mujer Mery Perelló, su entrenador Marc López, Carlos Moyá y otros miembros de su equipo.

Disfrutó y mucho Rafa viendo a un auténtico especialista en hierba. Y no es para menos porque el juego de Feliciano es de esos que ya no quedan, 'chapado' a la antigua, con un saque-volea mortal en esta superficie y un revés cortado que hace mucho daño a sus rivales. El toledano venció a Purcell, 16 años menor que él, en 1h21 minutos por 6-3 y 7-5, conectando 11 aces y 30 golpes ganadores. Es la segunda victoria de Feli este año y la segunda que consigue con 41 años a su espalda.

Feliciano ya es el cuarto tenista con más 'aces'

Además, tras este duelo, López se convirtió en el cuarto tenista con más aces de la historia (10.244) superando a Ivanisevic y quedando por detrás de Isner, Karlovic y Roger Federer. El jugador español se enfrentará este miércoles a Jordan Thompson en los octavos de final del Mallorca Open.

Nadal, alejado de los focos

Reaparecerá a principios de 2024

Por otra parte, Rafa Nadal, uno de los mejores deportistas españoles de la historia, se encuentra alejado del foco tenístico en los últimos meses. El 14 veces ganador de Roland Garros, es más, se perdió toda la gira de tierra y Roland Garros por primera vez en 18 años.

Fue tal la gravedad de la lesión en el psoas que tras casi 5 meses intentando recuperarse decidió no ir a París tras dar una rueda de prensa en la que también anunció que 2024 será su último año como profesional del tenis. El balear aseguró que no volvería hasta principios de 2024 para afrontar su último año, una temporada en la que quiere seguir compitiendo al máximo nivel en aquellos torneos que han sido importantes durante toda su carrera: Open de Australia, Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, Wimbledon, US Open... Quién sabe si podrá estar en todos o incluso si se apunta a los Juegos Olímpicos de París, lo que sería un auténtico colofón a una de las carreras más exitosas en la historia del deporte.