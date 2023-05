Rafa Nadal y por qué ganar no siempre es disfrutar

Si yo pudiera hablar personalmente con Rafael Nadal Parera en estos momentos no dudaría en decirle: "Rafa, ¡ahora te toca disfrutar! carajo". La gran leyenda del deporte español anunció este jueves su baja en Roland Garros y su intención de "no jugar el resto del año" y "prepararse para competir y disfrutar en 2024", su último año como profesional. Tal vez, entre los recuerdos, las memorias, los nervios, y alguna que otra lagrimilla de alguno se nos haya pasado por alto la palabra "disfrutar". El balear la ha pronunciado en varias ocasiones durante su discurso y en ella se encuentra la explicación de su decisión y lo que al fin de al cabo busca cualquier persona en su vida y concretamente en su profesión: disfrutar.

Porque ganar no siempre es disfrutar

Porque ganar no siempre es disfrutar, porque competir no siempre es disfrutar, porque dedicarte a lo que amas no siempre es disfrutar. Es un vocablo que indirectamente lo incluimos en la ecuación pero que no siempre va unido a ella. La profesión del deportista, por todos elogiada y envidiada a partes iguales, esconde momentos malos incluso en los mejores días. Es verdad que, en general, los mejores en su respectiva disciplina ganan mucho dinero, muchos premios y saltan a la fama en menor o mayor medida. A Rafa Nadal le basta y le sobra de esto.

Ganar y disfrutar tienen que ir de la mano

El tenista de 37 años ha ganado absolutamente todo y en la recta final de su carrera ansía dos cosas: retirarse en la pista siendo competitivo y disfrutar de su pasión: jugar al tenis. Sí, disfrutar como disfrutas tú jugando con el vecino, tu amigo del colegio o tu mismo hermano, aunque no sepa ni coger una raqueta. Esa sensación de jugar a lo que te gusta por mal que se te de es inigualable. La pequeña diferencia que puede haber entre cualquiera de nosotros y Rafa es que él es uno de los mejores de la historia empuñando una raqueta y cuando salta a una pista, además de disfrutar es capaz de ganar a cualquier tenista en cualquier superficie. Disfrutar y ganar, ganar y disfrutar tienen que ir de la mano siempre. Nadal desgraciadamente solo ha tenido un 50% de la ecuación en los últimos años.

Y no lo digo yo, lo ha dicho él mismo en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en su academia de Manacor. Si hacemos un pequeño repaso de su último año y medio todos lo entenderán perfectamente.

Cronología de una pesadilla

El año pasado reapareció en Australia (principios de enero) para firmar con letras mayúsculas el que ha sido uno de los milagros más alucinantes que el deporte ha presenciado en los últimos años: ganar el Grand Slam australiano tras 5 meses de total inactividad y remontando un 0-2 ante Medvedev en la gran final. Después ganó Acapulco, llegó a la final de Indian Wells y la perdió ante Fritz tras sufrir una fisura en el costado que le apartó de las pistas mes y medio. Primer golpe de la temporada.

El pie en Roma y el abdomen en Wimbledon

Tras recuperarse como buenamente reapareció en Madrid y solo pudo ganar a Kecmanovic y Goffin (cayó en cuartos ante Alcaraz). Después llegó Roma, y ahí todo estuvo a nada de irse al traste. El pie de Rafa dijo basta y el síndrome de Müller-Weiss que le persigue desde sus primeros pasos hizo su mayor acto de aparición ante Shapovalov (2º ronda). Jugó partido y medio completamente cojo. La cara de Rafa y de toda España fue un poema. Su retirada estuvo más cerca de lo que pensamos. Pese a todo, menos de un mes después, Nadal forzó, jugó y ganó Roland Garros con el pie completamente dormido. Cayó el 14 y el 22º Grand Slam, último hasta entonces.

Otra rotura abdominal en el US Open y el psoas en Australia

Llegó la temporada de hierba y tras un torneo impecable en Wimbledon se vio obligado a retirarse antes de jugar las semifinales tras terminar el encuentro ante Fritz (victoria en 5 sets y 4h20) con una rotura de 7 milímetros en su abdomen. Desde ese momento todo ha sido una auténtica pesadilla: cayó en su debut en Cincinnati ante Coric, en octavos del US Open ante Tiafoe (volvió a romperse el abdominal), en su primer partido en el Masters de París ante Paul, no pasó de la fase de grupos en las ATP Finals y en 2023 perdió 3 de los únicos 4 encuentros que disputó (2 en la United Cup y uno en Australia antes de su última lesión en el psoas ilíaco).

Por si te has perdido, desde agosto de 2021 ha jugado 14 torneos y en solo 7 ha podido competir al 100% (o algo que se le parezca). Ha ganado 4 títulos en este intervalo de tiempo pero... ¿quién puede disfrutar así? El camino es parte del proceso y de las victorias porque... a veces nos acordamos más del cómo que del qué. Eso es lo que le ha faltado a Nadal desde "la pandemia de coronavirus". "Mi día a día era de un nivel bajo y a nivel personal y de trabajo diario, que a uno le da la felicidad, estos últimos años tras la pandemia han sido realmente difíciles y me ha costado tener continuidad sobre todo por culpa del físico y eso al final se traslada al terreno personal, pero lo enmascaran las victorias", apuntaba el balear ante los periodistas.

Volverá cuando quiera y pueda

Tras 20 años de carrera al máximo nivel y dándonos las mejores alegrías de nuestras vidas día tras día ahora le toca a él. Le toca disfrutar, tomarse su tiempo, "olvidar los horarios", y hacer cosas a las que no ha tenido acceso durante tantos y tantos años. Cuando Rafa quiera, pueda y esté preparado volverá para competir, luchar, ganar y disfrutar. Sobre todo disfrutar. Porque se lo merece como nadie.