Rafa Nadal: "Nunca sabes cuándo será el último partido, sobre todo a mi edad"

Rafa Nadal pasa página. Tras caer derrotado ante el estadounidense Tommy Paul en su debut en el Masters 1.000 de París-Bercy, el ganador de 22 Grand Slam reconoció que su objetivo ahora es la Copa de Maestros en Turín.

"En matemáticas suspendí, así que no sabría decirte porcentajes. Lo que opino es que voy a ir, no veo otro plan en mi cabeza si no ocurre nada de aquí hasta el domingo. Mi intención es estar allí", comentó Nadal.

Nadal admitió que "no tiene nada que perder" en la Copa de Maestros, aunque reconoció que le faltan más partidos en el circuito.

"Para mí es difícil imaginar ahora llegar a las ATP Finals con la suficiente forma para ganar un torneo como este, que no he ganado durante toda mi carrera. Para jugar contra los mejores jugadores del mundo desde el primer día, necesitas estar ahí y el ritmo, las condiciones, eso no va a pasar. Entonces, lo único que puedo hacer es tratar de estar allí antes, practicar bien con los muchachos y luego dar lo mejor de mí en la pista. Espero que el nivel de tenis esté allí, y el cuerpo también", admitió Nadal.

"Nunca sabes cuándo será el último, sobre todo a mi edad", admitió el ganador de 22 Grand Slam dejando una vez más abierta la posibilidad a una retirada.

"Hubo momentos en los que estaba jugando bien, pero no en los momentos clave"

Rafa Nadal analizó su derrota ante Paul con naturalidad y admitió que no jugó bien "en los momentos clave" del partido.

"Esto es siempre lo mismo. Si juegas bien, ganas, si no, pierdes. Hubo momentos en los que estaba jugando bien, pero no en los momentos clave", analizó Nadal.

Nadal explicó que se midió a un rival que está haciendo una buena temporada y que hoy mostró "buenos golpes" y estuvo "concentrado".

El mallorquín habló sobre la iniciativa de Carlos Alcaraz de acudir a ayuda psicológica para lidiar con la alta competición. Dijo apoyar y entender la idea, aunque él comentó que "nunca" ha recurrido a una terapia para jugar al tenis.

"Es cierto que tuve un episodio de ansiedad en 2015, pero entonces no era un tema de psicólogo, era otra cosa (...) Si tienes ansiedad por otras cosas es algo diferente, se trata de algo más importante", opinó Nadal.