Rafael Nadal se ha metido en las semifinales de Roland Garros 2020, su decimotercera semifinal en París, tras derrotar en su centésimo partido en una sesión nocturna, al joven italiano Jannik Sinner por 7-6(4), 6-4 y 6-1, en 2 horas y 49 minutos.

Nadal, se disputará el pase a la final de Roland Garros contra el argentino Diego Schwartzman, que viene de derrotarle en el Masters 1.000 de Roma.

Nadal jugará por 34 ocasión unas semifinales de un grande, lo que le sitúa a 3 del serbio Novak Djokovic, que buscará clasificarse para esa ronda contra el español Pablo Carreño. En camino para su vigésimo Grand Slam, que le iguale con el suizo Roger Federer, Nadal se presenta sin haber perdido un set en las semifinales.

"Es muy tarde, pero gracias por haber aguantado estas condiciones tan duras", dijo Nadal al público. "Sinner es un gran talento que tiene muchos golpes difíciles. Llegará lejos en el circuito. He tenido la suerte de recuperar en el primer el set. Las condiciones no eran fáciles para mi. Pero he podido ir a mejor", añadió.

Pese a su juventud, Sinner demostró madurez y un juego variado, que desencajó a la maquinaria de Nadal, incapaz de buscar los fallos en el tenis de su rival. El italiano, un tenista que en 2019 dio un salto monumental en el ránking y al que muchos auguran un gran futuro, llegó a disponer incluso de su saque para ganar el primer set y solo la reacción de campeón de Nadal lo evitó, al romper el servicio.