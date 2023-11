Rafa Nadal está de vuelta: "Volveré a jugar al tenis, estoy feliz"

Es sin duda la mejor noticia desde el 28 de junio de 2023, día en el que Rafa Nadal renunció por lesión a Roland Garros y aseguró que pararía lo que fuera necesario para recuperarse de sus problemas físicos y encarar 2024 como su último año como profesional, en principio. Casi 5 meses después, el ganador de 22 mayors ha reconocido ante la prensa que "volverá a jugar al tenis".

Y es que la mayoría lo habrían dado por hecho pero los que siguen día a día al balear e incluso el propio jugador tenían sus dudas. La grave lesión en el psoas ilíaco le afectó más de lo que hubiéramos pensado, y es que Rafa no juega un partido desde el 18 de enero de 2023 (segunda ronda del Open de Australia), en dos días hará 10 meses de la última vez que le vimos en una pista de tenis y tras mucho tiempo de sufrimiento, rehabilitación, incertidumbre, pero también descanso, desconexión y relax con su familia, Rafa ya sabe que volverá.

"Hasta ahora no sabía si volvería a jugar al tenis algún día"

"Estoy en una buena época de mi vida. Hasta ahora no sabía si volvería a jugar al tenis algún día y ahora creo sinceramente que sí. No sé si será en un sitio o en otro. Pero estoy feliz de cómo están evolucionando las cosas y cada vez puedo entrenar un poco más", explicó el tenista de 37 años este miércoles por la tarde a la prensa.

"¿Mi vuelta? Confío en las siguientes fechas para poder decir algo..."

Una vez dicho esto los periodistas no perdieron la oportunidad de preguntarle cuando tendría lugar esa vuelta, y Rafa, astuto y precavido como siempre, les dejó con la miel en los labios, y es que seguramente no lo sepa ni él pero ojo, no faltará mucho para conocerlo: "Las cosas parecen ir por buen camino. Confío en las siguientes fechas poder decir algo más en concreto, cuando lo sepa seré el primero en decirlo. Ahora estoy bien, entrenando, feliz de entrenar".

"Intuyo que será muy difícil recuperar un nivel muy alto"

No obstante, el pupilo de Moyá también quiso mandar un mensaje realista sobre su vuelta: "Veremos cuánto juego y a qué nivel. No estamos en esa tesitura, vivo en una realidad muy distinta. Llevo un año sin jugar. Intuyo que va a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto", explicó. La realidad es que si vuelve en Australia será un año sin jugar tenis y pensar que en su primer torneo en 12 meses puede competir con los mejores del mundo, que además irrumpirán en su camino antes que nunca por el bajo ranking del español (664), parece difícil. Eso sí, si alguien puede hacerlo es él, a las pruebas me remito.

Clara mejora en las últimas semanas: se mueve mejor y más rápido

Lo que está claro es que la mejora física y tenística de Nadal se ha demostrado en los entrenamientos que él mismo se ha encargado de subir a las redes en las últimas semanas. Se mueve mejor y más rápido, y esa bola sigue siendo puro veneno.

Sobre su vuelta, si todo va según lo previsto, Rafa tendría pensado volver en el Open de Australia 2024 (14 de enero al 28), lugar donde se lesionó el año pasado pero en el que ganó hace dos tras una vuelta a la competición en la que nadie le daba por favorito y en la que se impuso por el camino a Khachanov, Shapovalov, Berrettini y Medvédev (remontando un 0-2 en la final). Craig Tiley, director del torneo, ya confirmó su presencia hace semanas, cosa que se encargó de 'desmentir' el español: "Aprecio el voto de confianza del Abierto de Australia, estoy entrenando todos los días y trabajando duro para volver lo antes posible".