Rafa Nadal doblega a Leo Borg en Bastad y vuelve a ganar dos meses después

Rafa Nadal ha vuelto al circuito ATP, con victoria incluida, tras imponerse a Leo Borg (21 años y 461 del mundo), hijo del mítico Björn, por 6-3 y 6-4 en 1:26 en su estreno en el torneo de Bastad (Categoría 250), en Suecia.

Vuelve a jugar casi dos meses después

El tenista de 38 años, que no jugaba desde su derrota en primera ronda de Roland Garros ante Alexander Zverev (3-6, 6-7 y 3-6), no tuvo problemas para deshacerse de un jugador muy poco hecho y que solo suma una victoria oficial a nivel ATP (1-8). No obstante, a Leo, hijo de Björn, leyenda del tenis, no le faltaba motivación alguna, el sueco jugó de local y ante el mejor tenista de la historia en tierra batida, una oportunidad única para presentarse al mundo.

El joven tenista de 21 años fue de menos a más y pese a no exigir al campeón de 22 Grand Slams sí que mostró su gran golpe de derecha y unas interesantes cualidades físicas, pero siempre lejos de hacerle partido a Nadal sobre la tierra en la que venció el español allá por 2005.

Norrie, próximo rival

Rafa conectó 24 winners, solo 5 errores no forzados y estuvo sublime al servicio sumando 5 aces y poniendo en juego el 75% de primeros saques. El británico Cameron Norrie, 42 de la ATP, será su próximo rival en en octavos de final, lo que supondrá un salto importante en el nivel de dificultad (del 461 al 42). El balance es de 4 victorias y 1 derrota para el español, que perdió el último enfrentamiento ante el inglés en la United Cup 2022. Se prevé que el duelo se dispute el próximo jueves 18 de julio.

Octava victoria de la temporada

Además, la de hoy es la primera victoria de Rafa desde hace más de dos meses (vs Bergs en primera ronda de Roma, 9 de mayo) y la octava en la temporada 2024 (2 en Brisbane, 1 en Barcelona, 3 en Madrid y 1 en Roma). Balance de 8 victorias y 5 derrotas para Nadal, que cedió ante Thompson en Brisbane, ante De Miñaur en el Godó, ante Lehecka en el Mutua Madrid Open, ante Hurkacz en el Foro Itálico y ante Zverev en París.

Este lunes ya ganó en dobles

El balear, por su parte, ya saboreó la victoria este pasado lunes en el cuadro de dobles junto a su amigo y alumno de la Academia, Casper Ruud, tras derrotar cómodamente a Andreozzi y Reyes-Varela por 6-1 y 6-4 en apenas 1:10 de partido. El jueves disputarán el duelo de cuartos ante Arribage y Safiullin.

Preparación para los Juegos Olímpicos

Recordemos que Rafa Nadal decidió apuntarse a este torneo (no jugaba desde 2005) para prepararse los Juegos Olímpico de París (27 de julio al 4 de agosto) y adaptarse a unas condiciones muy similares. Los Juegos se disputarán en las instalaciones de Roland Garros y el mallorquín participará en el cuadro individual (no será cabeza de serie) y también en el de dobles junto al flamante campeón de Roland Garros y Wimbledon, Carlos Alcaraz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com