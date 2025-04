Paula Badosa llega con mucha fuerza al Mutua Madrid Open: "Quiero ser la primera mujer en ganar en Madrid"

Paula Badosa vuelve a jugar en casa. El año pasado Madrid no fue el mejor escenario para ella, ya que perdió en primera ronda frente a la española Jessica Bouzas. En ese momento, Paula admitió que estaba muy lejos de su mejor versión, pero ahora todo ha cambiado. Es la número 9 en el ránking WTA y llega con muchas ganas a la capital española.

"Aunque Madrid el año pasado fue muy duro, también fue un gran aprendizaje. Este año llego como una persona totalmente diferente", admite la tenista ante la cámara de Antena 3 Deportes. De hecho, dentro de sus ilusiones, le gustaría convertirse en la primera mujer española en ganar en Madrid, y piensa ir a por ello.

A pesar de encontrarse ahora mismo en un buen momento, las lesiones y las malas rachas nunca han dejado de perseguir a Badosa. "Siento que estoy saliendo de algo duro, sea mentalmente por la depresión o la ansiedad que pasé, o por las lesiones y derrotas duras que he sufrido", confiesa Paula.

Tiene una lesión crónica en la espalda

En el año 2023 le apareció por primera vez esta molestia y desde entonces ha tenido que convivir con ella. La última vez que le jugó una mala pasada fue durante el Open de Miami de este año cuando la tenista tuvo que retirarse por el dolor.

Según nos ha comentado Paula, este último mes ha sido muy complicado para ella. "La lesión está siendo muy dura. Me dolía todo el tiempo, no podía levantarme del sofá. Ahora, por suerte, ya estoy mucho mejor, pero es verdad que cada día me levanto pensando en el dolor", comenta la tenista catalana.

Sin embargo, Paula ha nacido por y para el tenis, y eso es lo que le hace seguir adelante en los malos momentos. Como ella dice, "jugar al tenis le da vida".

Comprende a Sara Sorribes

Hace unos días, la también tenista Sara Sorribes anunció a través de sus redes sociales que se retiraba, aunque no sabía aún si temporal o definitivamente. Esta decisión la tomó tras sentir que ya había perdido la ilusión por este deporte.

Sara y Paula son amigas, han llegado a competir juntas y Paula empatiza mucho con su compañera: "La entiendo perfectamente porque esto es muy duro, muy exigente. Hay muchas veces en las que la cabeza te puede jugar una mala pasada y dice que ya no puede más", concluye la tenista catalana.

