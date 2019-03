Paula Badosa, gran promesa del tenis, anuncia que jugará con España

La tenista hispano-estadounidense Paula Badosa, nacida en Nueva York (Estados Unidos) de padres españoles y campeona del Roland Garros júnior en 2015, anunció este lunes que ha tomado la decisión de competir con España, en un acto de la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes.

"Quería hacer oficial mi nacionalidad, estaba entre Estados Unidos y España. He decidido jugar por España. Gracias a la Liga y al Consejo Superior de Deportes por apoyarme y ayudarme en todo momento. Sobre todo gracias a Miguel Cardenal (presidente del CSD), que me ha ayudado mucho a tomar esta decisión", dijo Badosa en un acto en el que se anunció que LaLiga va a patrocinar su carrera.

"Mi vida está aquí"

"Sí que había tenido contacto con la federación estadounidense, pero mi vida está aquí, empecé a jugar al tenis en España. Enseguida me ofrecieron la posibilidad, no lo dudé. Me siento muy querida aquí y me encuentro muy a gusto", agregó Badosa, que será patrocinada por la LFP junto al taekwondista Yoel González y al tenista júnior Nicola Kuhn. Kuhn, nacido en Innsbruck (Austria), también anunció su intención de competir con España en adelante.

"Quiero anunciar que voy a jugar por España. Llevo desde los tres meses viviendo aquí, siempre me ha hecho ilusión jugar por mi país", dijo Kuhn. "Nací en Austria, pero llevo toda la vida viviendo en España. Tengo mi familia aquí, siempre ha sido para mí un sueño poder jugar en este país, que es donde vivo. Me siento español, más que nada. Tuve la suerte de conocer a Miguel, que me ha dado esta oportunidad", agregó Nicola Kuhn.