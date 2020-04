Novak Djokovic, en contra de tener que vacunarse contra el coronavirus: "No me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar"

Ahora que la población mundial reza por una vacuna ante el coronavirus, Novak Djokovic se ha mostrado contrario a tener que vacunarse en el momento en el que se logre desarrollar una vacuna contra el COVID-19.

"Personalmente estoy contra la vacunación, y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tendré que tomar una decisión", indicó Djokovic en una videollamada con varios deportistas serbios.

En otro orden de cosas, Djokovic ha asegurado que ve improbable que la competición pueda reanudarse antes de agosto o septiembre.

"Hipotéticamente, la temporada continuaría en julio, agosto o septiembre, pero las probabilidades no son grandes. Y si bien entiendo, después de la estricta cuarentena habrá obligatoriedad para la vacuna, que aún no existe", explicó Djokovic.