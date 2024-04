Novak Djokovic lanza un bonito mensaje de apoyo a Nadal tras su baja en Montecarlo

Grandes rivales en la pista pero siempre muy respetuosos fuera de ella. Novak Djokovic, número 1 del mundo, quiso acordarse de Rafa Nadal después de que el balear anunciara que no iba a competir en el Master de Montecarlo: "Simplemente mi cuerpo no me deja", dijo el español.

El serbio, que vuelve a las pistas tras bajarse de Miami para preparar la gira de tierra, envió un mensaje de apoyo a su gran rival: "Como aficionado al tenis, espero que pueda volver y jugar en su tierra batida favorita, en Roland Garros... Es una pena ver que ha estado fuera desde principios de año. No sé en qué punto está su cuerpo, pero es el jugador que tiene más derecho a hacer lo que quiera, es una leyenda", aclaró.

Novak, a coger ritmo en tierra

Djokovic no jugó en Miami y cayó sorprendentemente en su segundo partido en Indian Wells ante el joven italiano Luca Nardi, antes también perdió en semifinales del Open de Australia ante Sinner, que posteriormente levantaría el título. Ahora, con la gira de tierra por delante, Novak espera ir cogiendo ritmo para llegar lo más preparado posible a Roland Garros. 'Nole' tiene dos títulos en el Principado pero no llega a unas semifinales desde 2015. Y eso que vive y entrena con regularidad en el complejo.

El que sí que es una auténtica leyenda del torneo es Rafa Nadal, 11 veces campeón ahí (no sabe lo que es perder una final), pero en el que no compite desde 2021. Tampoco podrá hacerlo en esta edición tras anunciar su baja hace unos días. Este domingo viajó a Sevilla para ver la final de la Copa del Rey entre su Mallorca y el Athletic y en la previa explicó las razones por las que no jugará el máster en Mónaco.

"Tengo unos problemillas en el abdominal"

"Tengo unos problemillas en el abdominal desde hace unos meses que no me dejan estar como necesito para competir. Voy día a día, semana a semana, no descarto nada, pero no puedo decir cuándo voy a jugar. Me gustaría jugar en Barcelona y, si no, en Madrid. Vamos día a día, ojalá que las cosas mejoren", admitió el tenista de 38 años, que también puntualizó que llegaba de entrenar esa misma mañana en su Academia de Manacor, donde grabó un vídeo ejercitándose con la camiseta del RCD Mallorca. No obstante, su tío Toni también informó hace días de que estaba entrenando con normalidad exceptuando el saque.

El Conde de Godó llega ya...

La ausencia de Rafa en las pistas seguirá alargándose como mínimo una semana más ya que el próximo torneo en el que podría competir es el Conde de Godó (13 al 21 de abril). El balear confirmó su presencia en Barcelona hace meses pero no se antoja fácil que le podamos ver ya que esas molestias en el abdominal tendrían que desaparecer como tarde a finales de la semana que viene. Un objetivo más real podría ser el Mutua Madrid Open (22 de abril al 5 de mayo), donde sí que tendría más de dos semanas para recuperarse de sus problemas físicos.

