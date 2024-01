Novak Djokovic aplasta a Mannarino y se mete los cuarto del Open de Australia

Novak Djokovic se paseó en su duelo ante el francés Adrian Mannarino (6-0, 6-0, 6-3) y puso rumbo a los cuartos de final del Open de Australia, igualando las 58 presencias de Roger Federer en cuartos de un major. El serbio acumula récords con cada victoria, con cada paso que da camino al que sería su undécimo título en Melbourne. Ya son 32 las victorias consecutivas en el major oceánico, donde no pierde desde 2018.

El actual campeón y número 1 del mundo se deshizo de Mannarino en una hora y 44 minutos, con un doble rosco y una superioridad insultante. El de Belgrado se mete en la segunda semana de competición en el Open de Australia, el momento de la verdad, y sus rivales ya tiemblan viendo como eleva su nivel de tenis en cada partido. Las posibles dudas que dejó en sus dos primeros duelos ante Dino Prižmić y Alexei Popyrin, cediendo un set contra cada uno de ellos, han quedado disipadas con dos victorias sin respuesta.

Tan solo ha cedido 16 juegos en sus dos últimos partidos ante Martín Etcheverry y Adrian Mannarino.

"Creo que fue bueno para mí dejarle el juego para rebajar la tensión"

"Los dos primeros sets han sido de los mejores que he jugado en mucho tiempo. Tenía muchas ganas de perder mi primer juego en el tercer set porque la tensión se estaba acumulando mucho en el estadio. La gente quería que él ganara un juego y creo que fue bueno para mí dejarle el juego para rebajar la tensión y centrarme en ganar el partido porque la tensión crecía a medida que pasaba el tiempo y no ganaba un juego", explicó Djokovic.

"Entiendo que fue duro para él, pero también lo fue para mí el intentar no pensar en el triple 6-0. De todos modos creo que he jugado muy bien, sobre todo los primeros dos sets, no quería conceder nada desde la línea de fondo", analizó el tenista serbio.

Djokovic dejó un aviso para sus rivales: "Está claro que los dos últimos partidos han sido mejores que los primeros. No es la primera vez que me pasa esto de empezar más lento e ir subiendo mi nivel. Hoy fue mi mejor día en cuanto a tenis, me sentí muy bien en pista y estoy emocionado de entrar en la segunda semana. Ahora el nivel sube con oponentes muy duros, no hay partido fácil".

"Soy el número 1, no tengo ganas de dejar el tenis en esa posición"

Novak dejó claro que aún ni se le pasa por la cabeza pensar en una retirada y que todavía tiene gasolina para rato.

"Soy el número 1 y sigo en la cima, no tengo ganas de dejar el tenis en esa posición, quiero seguir adelante. Cuando sienta que no soy capaz de competir al máximo nivel y deje de ser candidato a ganar Grand Slams será cuando considere retirarme. De todos modos eso puede cambiar, ya no soy un adolescente, soy padre y marido. Hay muchas cosas que me suceden en la vida privada que las disfruto y requieren mi atención", explicó Nole.

Ahora, se enfrentará en la siguiente ronda con el estadounidense Taylor Fritz, número 12 del mundo y que logró vencer al griego Stefanos Tsitsipas (7-6(3), 5-7, 6-3, 6-3). El norteamericano avanzó por primera vez en su carrera a cuartos en Melbourne Park después de tres horas de partido para anotarse su primer triunfo ante un 'Top 10' en un 'Grand Slam'.

Por el lado del cuadro del serbio, Jannik Sinner sigue mostrando un nivel superlativo y despachó a Khachanov en tres sets (6-4, 7-5 y 6-3) para meterse en los cuartos de final, donde le espera Rublev, verdugo de Alex de Minaur en cinco sets (4-6, 7-6, 7-6, 3-6 y 0-6).