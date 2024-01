Carlos Alcaraz - Miomir Kecmanovic: Horario y dónde ver el partido de octavos del Open de Australia

Carlos Alcaraz buscará este lunes meterse por primera vez en su carrera en los cuartos de final del Open de Australia y su rival será el serbio Miomir Kecmanovic, actual número 60 de la ATP y que cuenta con un solo título individual en su carrera (Generali Open, un ATP 250) en 2020.

El murciano, segundo favorito en Melbourne, está mostrando una versión muy seria en el Open de Australia y solo ha cedido un sets en sus tres primeros choques en el grand slam oceánico: Richard Gasquet, Lorenzo Sonego y Juncheng Shang. Alcaraz se ha medido en una ocasión con Kecmanovic, a quien derrotó en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami en 2022.

"En Miami, fue una dura batalla y me espero el mismo partido aquí. En 2023 no tuvo un buen año. Me ha sorprendido porque Tommy (Paul) estaba jugando muy bien, pero la verdad es que Kecmanovic también. Necesitaremos todas nuestras armas para intentar vencerlo", advirtió Alcaraz sobre su próximo rival en Melbourne.

Y es que el serbio Miomir Kecmanovic alcanza los octavos de final del Open de Australia tras cargarse al estadounidense Tommy Paul, número 14 de la ATP, en cinco sets (6-4, 3-6, 2-6, 7-6(7), 6-0).

"No será fácil, ha estado jugando increíble. Jugamos hace dos años, pero después de eso ha hecho mucho, ha sido número 1 del mundo, así que definitivamente será difícil. Ojalá pueda jugar mi mejor tenis y luego veremos qué pasa. Creo que es muy agresivo y que eso es lo que le da la mayor cantidad de puntos", analizó el serbio sobre lo que le espera ante Alcaraz.

"Cuando hay momentos difíciles, cuando están las cosas reñidas, Carlos siempre va a por todas. Entonces eso es algo a tener en cuenta. Voy a jugar libremente y voy a ir a por ello. Tengo que estar atento a todo, él es un jugador completo y tengo que estar al 100%", indicó Kecmanovic.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Miomir Kecmanovic

El partido de octavos de final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Miomir Kecmanovic se jugará el lunes 22 de enero en un horario aún por confirmar por la organización en la pista Rod Laver Arena.

Todo lo que ocurra en el partido de Alcaraz se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, donde estará disponible el mejor resume, crónica y reacciones de los protagonistas y de la última hora del grand slam oceánico.