Nadal no levanta cabeza, cae en su debut ante Fritz y se complica las ATP Finals

Nadal no está, o al menos esa es la sensación que ha mostrado en el segundo set ante Taylor Fritz, el estadounidense le endosó un 1-6 después de haberse llevado la primera manga en un tiebreak que dejó muy tocado al español, que se complica el pase.

El tenista balear compitió de tú a tú el primer set pero cometió una doble falta en el primer punto y tras algún que otro error suyo y varios aciertos de su rival terminó cediendo el primer parcial y algo más que eso, su moral de cara al segundo.

En el cual no se le vio, la losa del tiebreak perdido fue muy pesada, Fritz jugó cómodo, con muchos primeros y con un gran porcentaje de segundos ganados (78%, por solo el 40% de Rafa), Taylor conectó 8 aces y 23 ganadores pero el punto de inflexión estuvo en su consistencia durante todo el partido.

Rafa no sacó mal, 7 directos, pero los segundos fueron una tortura, cometió 4 dobles faltas y solo ganó el 40%, los 22 errores no forzados y el hecho de no poder disfrutar de ni una sola bola de rotura pudieron con la moral del que nunca la pierde, del que siempre lucha y siempre puede remontar, hoy luchó pero ni él creyó en darle la vuelta al partido.

Con la derrota se pone último de grupo junto a Aliassime (ambos han caído 0-2) y se ve obligado a ganar al canadiense y a Casper Ruud, además es probable que en algún partido no pueda ni ceder un set ya que en este torneo la igualdad puede ser máxima al final del grupo y tanto los sets como los juegos pueden ser decisivos para la clasificación de los jugadores.

Le falta rodaje, mucho rodaje al ganador de 22 grandes, que solo ha podido jugar 3 partidos en 2 meses y que además sufre mucho en este tipo de pistas indoor. Desgraciadamente las ATP Finals nunca han sido su fuerte (no ha ganado nunca), aun así, paciencia, quedan 2 partidos y 'La Bestia' rugirá en algún momento, al menos eso esperamos.