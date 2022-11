Nadal, antes de su debut en las ATP Finals: "En París vomité al final del tercer set"

Rafa Nadal debutará en las ATP Finals 2022 de Turín (Italia) este próximo domingo ante el estadounidense Taylor Fritz en el que será el primero de sus tres enfrentamientos en el Grupo 'Verde', formado por Nadal, Fritz, Ruud y Auger-Aliassime.

El 'grande' que le falta en sus vitrinas

El jugador de 36 años buscará ganar el torneo más importante que aun no ha podido levantar, las ATP Finals, o comúnmente conocidas como 'El torneo de maestros'. Para eso tendrá que ser uno de los dos jugadores que pasen el grupo y para que así sea tendrá que ganar al menos dos partidos. Pese a que serán encuentros complicados, el balear ha tenido suerte ya que evitó a Djokovic y Medvedev en el grupo.

Nadal ya está en Italia junto a su mujer y a su hijo, nacido hace algo más de un mes, además de todo su equipo, muy acompañado estará el balear en el último torneo oficial de esta temporada. El recuerdo más reciente de Rafa nos teletransporta a París, un lugar que ama pero que también le es esquivo en el Masters 1.000, otro de los grandes que no están en sus vitrinas y donde en la última edición cayó a las primeras de cambio ante Tommy Paul a pesar de haber ganado el primer set.

"Ante Tommy Paul vomité al final del tercer set"

"Simplemente, llevaba mucho tiempo sin competir y tuve un pequeño problema en el estómago, nada más. Vomité al final del tercer set, me sentí fatal del estómago, nada más. Por eso tampoco dije nada. No daba lugar y estoy bien. Un día malito y después ya a volver a entrenar", ha reconocido el tenista en referencia a su derrota en París, a la cual tampoco pone excusas.

"Si no tuviera opciones no habría venido, estoy contento y jugando bien aunque aquí no hay margen de error"

Aun así, el ganador de 22 Grand Slams confía en su juego y en sus oportunidades de cara a las ATP Finals: "Veremos que pasa. Estar aquí después de tanto tiempo es un gran sentimiento. Estoy muy feliz tras una temporada muy positiva. He jugado bien últimamente así que estoy contento y si he venido es porque creo que puedo competir y ganar. Tengo opciones pero apenas he jugado últimamente (lesión abdominal, derrota ante Coric, poco ritmo en US Open, KO ante Paul en 2º ronda) y aquí no hay margen de error, desde el primer día vas a jugar contra uno de los mejores".

"Me ha faltado ser mejor jugador, no siempre pude ser competitivo"

¿Por qué Nadal nunca ha ganado el torneo de maestros? "Me ha faltado ser mejor jugador. No sé, me han clasificado 17 veces, de las cuales no he estado las 17 competitivo. Esta es una realidad. No sé cuántas veces he podido jugar el Masters con opciones reales y me ha faltado ser mejor en una pista cubierta", señaló Rafa sobre las derrotas previas en este torneo.