Nadal, Gasol, Márquez, el Real Madrid... el deporte mundial se rinde a Carlos Alcaraz

Fueron cinco horas y 29 minutos de batalla, de un intercambio de golpes asombroso sobre la tierra batida de la Philippe Chatrier, uno de los escenarios más icónicos de la historia del mundo del tenis. Carlos Alcaraz alzaba los brazos tras un milagro (4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (10-2)), capaz de remontar dos sets y tres bolas de partido en contra para reinar por segunda vez Roland Garros ante un Jannik Sinner que había alcanzado la final sin ceder un solo set. Pero el de San Cándido tropezó ante un tenista diferente, un elegido, el único que es capaz de plantarle cara en una pista de tenis a día de hoy.

La final que el italiano y el murciano regalaron al mundo entero es ya la más larga de la historia de Roland Garros, superando las cuatro horas y 42 minutos que necesitó el sueco Mats Willander para derotar a Guillermo Vilas en 1982. El partido va directo a la colección de mejores duelos de la historia de este deporte, a la altura de la final de Wimbledon 2008 o la del Open de Australia 2012.

Rafa Nadal, protagonista de esas dos finales, no dudó en rendirse ante el espectáculo que ofrecieron Sinner y Alcaraz este domingo en a Philippe Chatrier, esa pista en la que el manacorí ganó 14 títulos y en la que para siempre habrá una placa en su honor.

"¡Qué final de @rolandgarros tan increíble! ¡Enhorabuena @carlosalcaraz! Congrats also @janniksin for the great battle", indicaba Rafa Nadal en sus rede sociales.

Pau Gasol, otra leyenda viviente del deporte español y mundial, no dudó en calificar de "oda al tenis" la final de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

"Qué oda al tenis! Enhorabuena tanto a @carlosalcaraz como a @janniksin por la final que nos han regalado a los amantes de este deporte. Y GRACIAS a Carlitos por lo que nos has hecho vibrar esta tarde. Nos has enseñado de nuevo por qué nunca nunca nos debemos rendir. Disfruta de tu segundo @rolandgarros, amigo!!", señalaba Pau Gasol.

Marc Márquez, una leyenda del motociclismo, alucinaba también con el partido y la victoria de Carlos Alcaraz: "IMPRESIONANTE!! Animalada de final!! Enhorabuena @carlosalcaraz", escribía en sus redes sociales.

Martina Navratilova, leyenda del tenista mundial, también se rindió ante el espectáculo que ofrecieron el español y el italiano en la Philippe Chatrier.

"Uno de los mejores partidos de la historia en una final importante. Una verdadera lástima para @janniksin y un esfuerzo fenomenal que no le salió bien. ¡Qué remontada tan asombrosa para @carlosalcaraz ¡Un sombrero para ambos, guerreros y campeones", aseguraba Martina Navratilova.

El Real Madrid felicitaba también al jugador murciano y destacaba la forma en la que Alcaraz había logrado su segundo Roland Garros.

"Enhorabuena, querido @carlosalcaraz, por tu segundo Roland Garros consecutivo, el quinto Grand Slam de tu carrera, conseguido de una manera tan espectacular. Todos los madridistas estamos felices y orgullosos del brillante triunfo de uno de los nuestros", apuntaba el Rea Madrid.

Felicitaciones de los reyes, de Sánchez y Feijóo para Alcaraz

La Casa Real también felicitaba al tenista murciano, ganador ya de cinco grand slam,

"La Philippe-Chatrier se rinde de nuevo ante ti, @carlosalcaraz . ¡Menuda final histórica nos has regalado!", ha señalado en la red social X la Casa del Rey.

"¡Enhorabuena! Con esta Copa de los Mosqueteros conquistas tu quinto título de Grand Slam, un reconocimiento al gran camino que ya has recorrido y que augura un futuro aún más brillante", terminaba el mensaje de los reyes de España.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, también reaccionaba al triunfo de Carlos Alcaraz en la final de Roland Garros.

"No hay palabras para definir lo que ha hecho Carlos Alcaraz. Histórico. Gracias por hacer vibrar a todo un país, @carlosalcaraz", indicaba Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, aseguraba que la victoria de Alcaraz en Roland Garros "es el triunfo del talento, el trabajo y la ambición por mejorar".

"Tu victoria en Roland Garros es el triunfo del talento, el trabajo y la ambición por mejorar. España entera celebra contigo. ¡Enhorabuena, @carlosalcaraz!", apuntaba Alberto Núñez Feijóo.

El tenista español, de 22 años, se convierte en el primer tenista nacido en el siglo XXI que levanta 20 trofeos y en el tercero más joven que alcanza la cifra de cinco grandes, solo superado por el sueco Bjorn Borg, que lo hizo con 21.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com