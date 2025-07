Venus Williams vuelve a lo grande a sus 45 años y tras 16 meses sin jugar

Hace unos días Venus Williams sorprendía al mundo del tenis aceptando la invitación para jugar el WTA 500 de Washington. El motivo, muy simple, llevaba 16 meses si jugar ningún partido por lesión. Unos problemas de salud que la mantuvieron alejada de la pista llegando a que la WTA la considerara una tenista inactiva. Su último partido fue en el Masters 1000 de Miami, en marzo de 2024 cuando perdió por dos sets a cero.

La sorpresa ha sido aun mayor cuando a sus 45 años ha vencido en la primera ronda del torneo a su compatriota Peyton Stearns por 6-3 y 6-4. Un regreso inesperado pero que comienza con el mejor pie para la tenista. Sterns es la número 35 del mundo y para cuando nació el 8 de octubre de 2001, su rival ya tenía 4 Gran Slam en su poder, tras haber ganado a su hermana Serena en el Abierto de Estados Unidos. Aunque no era el primer partido de la vuelta de Venus. El lunes, ya había reaparecido en el torneo de dobles, allí ganó junto a la también estadounidense Hailey Baptiste a la pareja formada por la canadiense Eugenie Bouchard y la estadounidense Clervie Ngounoue por 6-3 y 6-1.

Parece que el tiempo no pasa por una Venus Williams que deseaba volver a coger la raqueta "quería intentar jugar antes pero no podía. Las cosas han cambiado mucho en un año" . Lo que no cambia es que el apellido Willians siempre se ha relacionado con victorias en el mundo del tenis pero esta última ha sido especial. "Cuando termine ese último golpe pensé, ¡dios mío, gracias! Es hermoso estar de vuelta y espero poder seguir jugando bien" revelaba la estadounidense.

La vuelta de la mayor de los Williams acaba de producirse y se ha convertido en la segunda jugadora más longeva de la historia en ganar un partido dentro del circuito WTA solo detrás de Martina Navratilova cuyo último triunfo llegó a los 47 años en 2004. A pesar de esto no quiere apresurase. "No hay duda de que puedo jugar al tenis, pero obviamente volver a jugar partidos lleva tiempo". Poco a poco irá cogiendo ritmo y volveremos a acostumbrarnos a ver a Venus Willians sobre la pista.

