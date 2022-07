El momento en el que el padre de Rafa Nadal le pidió que se retirase en el partido ante Fritz

Rafa Nadal volvió a superar al dolor y a la lógica para superar sus problemas físicos, esta vez una lesión en el abdominal, y firmar una épica victoria ante Taylor Fritz que le mete en semifinales de Wimbledon.

El ganador de 22 Grand Slam dejó una imagen que ya es historia del deporte. Todo ocurrió cuando Rafa Nadal llamó al médico para que revisará su dolorido abdominal. Nadal, tras ser visto por el médico, se tuvo que retirar al vestuario, Y ahí fue cuando se produjo una curiosa imagen con el padre de Nadal como protagonista.

Sebastián Nadal, que estaba en la grada de la pista central del All England Club, le hizo gestos a su hijo para que no forzara más y se retirara de la pista para no agravar la lesión en su abdominal.

Pero Nadal no hizo caso a su padre y, como ya hizo en el pasado con su tío Toni en el Open de Australia de 2011, volvió a saltar a la pista para seguir jugando. En ese momento, Nadal había perdido el primer set ante Fritz, pero el balear acabó dándole la vuelta al partido para meterse en las semifinales de Wimbledon.

Nadal deja en el aire su semifinal ante Kyrgios: "Si hay algo más importante que ganar Wimbledon es estar sano"

Tras el partido, el propio Nadal reconoció que desconoce si podrá jugar este viernes el partido contra el australiano Nick Kyrgios.

"No lo sé, no te puedo dar una clara respuesta", respondió al ser preguntado sobre si podrá jugar en semifinales.

"Si te digo algo y mañana cambia, sería un mentiroso. Si ya hubiera decidido algo, no estaría aquí. No haría un show de esto. Si estoy aquí es porque no he tomado una decisión. Tengo que saber diferentes opiniones. Si hay algo más importante que ganar Wimbledon es estar sano. No sé lo que tengo exactamente, es evidente que algo no está bien, pero tengo que seguir haciendo pruebas para determinar hasta qué punto", explicó Nadal.