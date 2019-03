Mladenovic deja fuera de Roland Garros a Garbiñe Muguruza

La tenista española Garbiñe Muguruza ha sucumbido ante el buen hacer de la tenista francesa Kristina Mladenovic (6-1, 1-6, 6-3) y ha quedado eliminada en octavos de final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, por lo que no podrá revalidar el título sobre la tierra batida de París que ganó el pasado año 2016.

Mladenovic no dio opciones a la número cinco del mundo y, por quinta vez esta temporada, logró doblegar a una tenista del Top 5 en partido oficial. La hispano-venezolana, que no se encontró cómoda durante el partido y terminó desquitándose con su raqueta, se quedará fuera de la pelea por su segundo 'grande' parisino, que ya consiguió en 2016.

Muguruza se mostró muy errática en su servicio y cometió varios errores no forzados que le complicaron el pase. En un muy mal primer set, Muguruza terminó sucumbiendo en solo 28 minutos ante su rival, que se mostró muy fuerte con su revés, sin dejar prácticamente opciones a la caraqueña. Mladenovic le logró romper el saque en tres ocasiones para hacerse con la primera batalla del partido, mostrando una facilidad que hacía prever un partido sencillo para sus intereses.

Pero en el segundo, la española se desperezó y empezó a carburar en su juego. Comenzó arrebatándole el servicio a la tenista gala, que se vio sorprendida por los potentes golpeos de su rival, que respondió con mayor consistencia al golpe inicial. Tras remontar un 0-40 en contra y volverle a romper un saque a Mladenovic, Muguruza se acercó al empate.

La tenista local no se vino abajo y todavía rompió el saque de la número cinco del mundo, pero Muguruza no quiso seguir alargando la segunda etapa del partido y terminó contragolpeando a Mladenovic para llevarse el set y forzar un tercero que decidiría la ganadora que pasaría a cuartos de final.

No se reanudó de la mejor manera el partido para la hispano-venezolana, que cedió su primer servicio con un juego en blanco para Mladenovic, que logró consolidar con su saque, no sin pasar apuros ante una Garbiñe que no quería arrojar la toalla. Pero los nervios le empezaron a jugar malas pasadas, y la tensión de verse sin opciones de romper el saque de su rival la llevaron a desquiciarse y pagarlo con su raqueta.

Mientras, Mladenovic se encontraba muy concentrada en su juego y aprovechó los fallos provocados por la impotencia de su rival. La francesa volvió a ganar a una Top 5 por quinta vez en lo que va de temporada.