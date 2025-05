Adrian Newey da esperanzas a Fernando Alonso para esta misma temporada

La temporada actual de Aston Martin no está cumpliendo las expectativas, con un rendimiento por debajo de lo esperado y el foco cada vez más puesto en el ambicioso proyecto para 2026, coincidiendo con el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1.

"Hay un pequeño equipo que sigue trabajando en el coche de este año desde el punto de vista aerodinámico"

Sin embargo, Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia del campeonato, ha ofrecido un rayo de esperanza al confirmar que sigue implicado en el desarrollo del monoplaza de esta temporada.

"Hay un pequeño equipo que sigue trabajando en el coche de este año desde el punto de vista aerodinámico", explicó Newey, quien aunque está centrado en el diseño del coche de 2026, no ha dejado de lado por completo el AMR25.

"He tenido algunas conversaciones durante el almuerzo con ese pequeño grupo, hablando del coche y de lo que podemos hacer al respecto", añadió el británico, que ha mantenido un perfil bajo en las primeras carreras del año, sin aparecer en los circuitos.

Alonso y Stroll, claves en las mejoras

Newey también subrayó la importancia de los pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll, en el proceso de mejora del coche: "He hablado extensamente con Lance y Fernando, para conocer sus opiniones sobre las fortalezas y debilidades del coche actual, la correlación entre el coche actual y el simulador de pilotos en el circuito...".

Para el ingeniero, esa retroalimentación resulta clave: "Los pilotos son una parte esencial del ciclo de retroalimentación sobre cómo se modifica la organización de ingeniería y la forma de abordar las tareas".

Planea estar con el equipo en Mónaco

El británico explicó además los motivos por los cuales no ha acompañado al equipo en el arranque del calendario: "Hay muchas fechas límite próximas para el coche de 2026, que es donde he estado concentrado, así que no he estado en la pista".

Eso sí, su ausencia tiene fecha de caducidad: "Planeo estar en Mónaco... con el cuaderno", desveló Newey en referencia al icónico Gran Premio del Principado, donde volverá al paddock con la mirada puesta tanto en el presente como en el futuro de Aston Martin.

