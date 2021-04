Jean-Pierre Verdy, exjefe del antidopaje en Francia: "Controlar a Rafa Nadal era un crimen de lesa majestad"

Jean-Pierre Verdy, responsable de la lucha antidopaje en Francia entre el 2006 y el 2015, ha realizado unas polémicas declaraciones sobre Rafa Nadal y los controles antidoping en una entrevista al diario L'Equipe. Verdy explica qué ocurrió en 2009 cuando decidieron realizar un test antidoping por sorpresa a Rafa Nadal.

"Controlarle era un crimen de lesa majestad. En 2009 fue la única vez que nos permitimos hacer controles por sorpresa. En Bercy los pudimos hacer a 7 tenistas: 3 franceses, 3 alemanes y 1 español. Con los franceses y alemanes no tuvimos ningún problema. Con el español no sucedió lo mismo", cuenta Verdy.

El exjefe de la Agencia Antidopaje de Francia asegura que Toni Nadal estalló por ese control antidopaje.

"Desde el primer momento el médico Samir Mesbahi, Nadal y su entorno fueron muy hostiles. Toni Nadal me llenó de injurias con un buen francés por haber ordenado el control. 'Esto es un escándalo', gritaba", explica Verdy.

Verdy extiende la sombra del dopaje sobre Nadal

Tras realizar estas declaraciones, el propio Jean-Pierre Verdy realiza un polémico comentario.

"En todo caso, espero que no fuera por nuestra intervención que al día siguiente Nadal cayera claramente contra Djokovic. De hecho, Nadal también perdió el día siguiente de un control en Roland Garros, en octavos contra Soderling", asegura Verdy dejando una sombra de sospecha de dopaje sobre Nadal.

Jean-Pierre Verdy ha escrito el libro 'Ma guerre contre las tricheurs', en el que repasa su trayectoria en la Agencia Antidopaje de Francia y en la que también acusa al ciclista Lance Armstrong de haber utilizado un motor en su bicicleta.

"Lance Armstrong es la mejor estafa. Con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial. Muchos me dijeron que no debía atacar a las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero creo que tenía un motor en la bicicleta", explica Verdy.