El imperdible show de Alcaraz y Sebastián Yatra como pareja de dobles en el US Open

El cantante colombiano Sebastián Yatra ha dejado por un día los escenarios y los micrófonos para unirse como pareja de dobles al mismísimo Carlos Alcaraz, con quien brilló en un partido de exhibición en la previa del Abierto de Estados Unidos.

Yatra formó pareja con el tenista español, número 1 del mundo y vigente campeón del US Open, en 'Stars of the Open', una noche de partidos de exhibición en Nueva York para recaudar fondos para Ucrania antes de que este lunes 28 de agosto arranque el último Grand Slam del año.

Alcaraz y el estadounidense Frances Tiafoe eran las figuras del principal partido, pero a ellos, dentro de un ambiente de muchas bromas y ambiente relajado, se unieron como invitados especiales Yatra y Jimmy Butler, estrella de los Miami Heat de la NBA.

Amistad con Alcaraz

"Carlos es lo máximo. Nos la llevamos muy bien desde hace mucho tiempo. De hecho nos conocimos aquí el año pasado, que Rafa Nadal me invitó a verle en su primer partido", explicó Yatra a Efe. "Y también le agradezco a Carlos que me haya ayudado a agarrar otra pasión y otro hobby. Obviamente nunca voy a jugar a tenis a un nivel profesional... Pero si me pongo las pilas, puedo terminar jugando bien y es un deporte súper divertido", agregó el artista.

"Me preparé a 'full' y por eso fui donde Rafa y su academia en Mallorca"

Yatra brilló en el estadio Louis Armstrong, con capacidad para 14.000 personas, mostrándose hábil sobre la pista y ganando hasta cuatro puntos, incluido el que le dio al triunfo con Alcaraz frente a Tiafoe y Butler.

Tal vez en ello también influyeron sus clases con Rafa Nadal, a quien visitó recientemente para preparar esta exhibición: "Me preparé a 'full' y por eso fui donde Rafa y su academia en Mallorca, que es el lugar más impresionante del tenis que debe haber en el mundo. Es como la fábrica de chocolates de Willy Wonka y él es Willy", bromeó.

"Me dio un montón de consejos que realmente me sirvieron para llegar aquí y jugar", apostilló el artista colombiano.