La genial broma de Medvédev a Alcaraz en la red: "La próxima vez pondré un cartel en el pecho..."

Carlos Alcaraz y Daniil Medvédev han protagonizado un divertido momento en la red después de que el murciano venciera al ruso en las semifinales del ATP 500 de Pekín (7-5 y 6-3).

El tenista de Moscú, número 5 del mundo, aceptó la derrota con deportividad, saludó con una sonrisa a Carlos en la red y aprovechó para bromear con él: "Le dije que la próxima vez que jugásemos me iba a pintar el pelo de rubio y me iba a poner un cartel en el pecho que pusiera 'Botic'. Quizá eso me ayudaría. Es todo una broma, por supuesto", explicó Daniil.

Una broma que lógicamente se explica en que el tenista neerlandés Botic Van De Zandschulp fue el último en ganar un partido oficial al de El Palmar en la segunda ronda del US Open 2024. Botic, ahora 67 del mundo pero entonces 74º, arrolló al español por 6-1, 7-5 y 6-4 en una de las grandes sorpresas en los últimos años.

"Le dije que la próxima vez que jugásemos me iba a pintar el pelo de rubio y me iba a poner un cartel en el pecho que pusiera 'Botic'"

No obstante, desde entonces Alcaraz suma 8 victorias seguidas entre varias competiciones (Copa Davis, Laver Cup y ATP 500 de Pekín), cediendo solo un set en todos los encuentros.

Cuatro victorias seguidas ante Medvédev

El pupilo de Ferrero, además, también encadena cuatro victorias consecutivas ante Medvedev desde que perdiera ante el ruso en las semifinales del US Open 2023. Desde el Slam americano del año pasado se ha impuesto al ruso en las ATP Finals, la final de Indian Wells 2024, las semifinales de Wimbledon 2024 y esta reciente victoria en Pekín. Carlitos domina el enfrentamiento directo por 6 a 2.

Este miércoles, final ante Sinner

Por otra parte, el número 3 del mundo buscará este miércoles en la ciudad china su cuarto título de 2024 (Indian Wells, Roland Garros y Wimbledon), para eso tendrá que doblegar al mejor tenista del año, el número 1 de la ATP Jannik Sinner, en la que es la gran rivalidad del presente y el futuro del tenis. Los últimos dos duelos han caído del lado del español, pero precisamente en este torneo y en las semifinales tuvo lugar la última victoria del italiano.

