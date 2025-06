Muere Belinda Taylor, una madre de cuatro hijos, en un salto en paracaídas en Devon

Belinda Taylor, una mujer de 48 años y madre de cuatro hijos, murió el pasado viernes en un trágico accidente en el aeródromo de Dunkeswell, en Devon, cuando su paracaídas no se abrió al saltar desde una altura de 15.000 pies. Una tragedia de la que fue testigo su pareja, Scott Armstrong, quien presenció el fatal salto en paracaídas, como informa el diario Mirror. Según el citado diario británico, Scott Armstrong compró el salto en paracaídas para Belinda Taylor como regalo de agradecimiento para su novia "adicta a la adrenalina".

"Belinda era mi mundo absoluto. Era muy amable y generosa y haría cualquier cosa por ella. Mi hijo de nueve años vino a vivir con nosotros recientemente y ella lo recibió con los brazos abiertos y fue brillante. Como regalo de agradecimiento decidí comprarle el salto en paracaidismo tándem. Estaba absolutamente entusiasmada con eso", relata Scott Armstrong al diario Mirror.

Belinda Taylor falleció junto a su instructor tras saltar desde una altura de 15.000 pies y no abrirse el paracaídas por circunstancias que están siendo investigadas por la policía de Devon y Cornualles.

"Se informó que eran paracaidistas. Lamentablemente, se confirmó que ambos fallecieron en el lugar y sus familias han sido informadas. Los guardias de la escena permanecen en el lugar y las investigaciones están en curso por parte de las agencias pertinentes. Si alguien tiene información que pueda ayudarnos, por favor llame al 101 o informe a través de nuestro sitio web citando 50250150193", informó el pasado viernes un portavoz de la policía de Devon y Cornualles, en declaraciones que recoge Mirror.

El director ejecutivo de British Skydiving, Robert Gibson, ofreció su más sentido pésame por el trágico accidente: "Hoy, viernes 13 de junio de 2025, British Skydiving ha sido notificado de un trágico accidente en el que dos saltadores perdieron la vida. Nuestro más sentido pésame a sus familias, amigos y a toda la comunidad del paracaidismo".

"Noté que uno de los paracaídas no se había abierto..."

Scott Armstrong, pareja de Belinda Taylor, ha relatado al diario Mirror lo ocurrido el pasado viernes en el aeródromo de Dunkeswell, en Devon, señalando que en un primer momento la idea era que saltara desde 7.000 pies, pero "en el último minuto ella dijo que quería hacer uno de 15.000 pies".

"El plan era hacer un salto de 7.000 pies, pero en el último minuto ella dijo que quería hacer uno de 15.000 pies, así que pagué el dinero extra. Fueron el último grupo en subir. Estaba usando binoculares y los vi a todos saltar y noté que uno de los paracaídas no se había abierto. Me estaba volviendo loco. Desaparecieron de la vista. Me subí a mi coche con mi hijo y corrí por los campos", relata Scott Armstrong al diario Mirror.

"Encontré a Belinda y al instructor tirados allí, todavía juntos, ambos claramente muertos. Era un espectáculo horrible. La echo mucho de menos. Estoy tan perdido sin ella. Ella significaba el mundo para todos nosotros y nunca la olvidaremos", asegura la pareja de Belinda Taylor.

"Te extraño tanto, eras mi mejor amiga, gracias por todo lo que has hecho por mí, desde hacer que mis hijos se sintieran en casa hasta soportar mi desorden. Estoy tan perdido sin ti, ni siquiera sé mi dieta y las comidas que preparabas, hay tanto que no tengo palabras para expresarlo. Me siento tan perdido, no sé dónde está el hogar sin ti", indicó Scott Armstrong en su cuenta de Facebook.

