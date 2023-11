El esperanzador mensaje de Toni Nadal sobre la vuelta de Rafa

Toni Nadal es un oráculo del tenis y un gran conocedor de su sobrino Rafa, al que educó, moldeó y entrenó durante gran parte de su carrera, el éxito del balear es en gran parte gracias a la dedicación de su tío. Ahora no existen lazos profesionales que les unan pero la familia nunca deja de serlo y tanto Toni como Rafa mantienen una relación muy especial.

El entrenador de tenis español pocas veces se equivoca, es verdad que dijo e intentó predecir la presencia de Rafa en el pasado Roland Garros (el ganador de 22 grandes se ausentó debido a su lesión). Sin embargo, Toni sigue en contacto con su sobrino y no le quita ojo de encima cuando puede. Esta noche se pasó por 'Radioestadio', programa que presenta nuestra Rocío Martínez junto a Edu Pidal, para hablar del futuro del ganador de 22 Grand Slams.

Parece que el objetivo de Nadal es volver a competir en el Open de Australia 2024, lugar en el que se lesionó el psoas ilíaco en la segunda ronda ante McDonald en 2023. No ha vuelto a jugar desde entonces.

"En Australia estará en condiciones de jugar, cada día va mejor"

¿Qué piensa Toni sobre la fecha de regreso de Rafael? "Mi sobrino pretende ser prudente, que es lo que toca. Pero yo creo que en el Open de Australia mi sobrino normalmente tiene que estar en condiciones de jugar porque le he visto entrenar. Cada día va un poco mejor. Es verdad que ha sido una una lesión muy larga, pero bueno, es lo que hay", comenzó diciendo.

El no ser cabeza de serie es un problema

Toni también puntualizó que, de darse ahí su vuelta, no lo tendrá nada fácil ya que al no ser cabeza de serie (ahora es el 240 del mundo) podrá enfrentarse a cualquier jugador grande en las primeras rondas: "Es consciente de que la situación es complicada. Pongamos que consigue llegar a Australia, no será fácil volver a competir con un problema añadido. No irá de cabeza de serie y desde el primer momento te puede tocar un jugador de alto nivel. Rafa cuando juega un Grand Slam cuando al principio le toca un rival asequible va cogiendo rodaje y es peligroso a partir de cuartos".

No obstante, 'bendito' problema sería, lo importante es que Rafa vuelva sano, competitivo y con ganas de disfrutar en la pista. Lo demás ya irá llegando. Su participación dependerá de como evolucione las próximas semanas. Todo está en el aire, nada hay confirmado a pesar de que Craig Tiley, director del torneo, ya confirmó su presencia hace semanas, algo que Nadal ni mucho menos quiso respaldar: "Puedo entrenar un poco más y eso es ya un avance. Tengo menos dolor, pero sigo con molestias. Si no tuviera dolor podría dar una fecha. Pero hago cosas que antes no podía hacer, entreno un poquito más", explicó hace casi dos semanas.