Las emotivas palabras de Novak Djokovic sobre la retirada de Nadal en 2024: "Una parte de mí..."

El pasado jueves 19 de mayo Rafa Nadal organizó una rueda de prensa en la que confirmó su ausencia en Roland Garros (14 títulos y 18 presencias consecutivas) y que "en principio" 2024 sería su último año como tenista profesional. Una semana después y a un día de que arranque el cuadro principal del torneo galo Novak Djokovic, gran rival del balear, se ha sincerado sobre las palabras que pronunció Rafa sobre su retirada.

Djokovic, 36 años y número 2 del mundo, protagoniza junto al español la rivalidad con más partidos en la historia del tenis y un enfrentamiento del que ambos han sacado gran provecho deportivo, nadie tiene más Grand Slam que ellos (22) ni Masters 1.000 (38 del serbio por 36 de Nadal).

"Cuando anunció que se retiraba, sentí que una parte de mí se iba con él"

Pero... ¿qué sintió Novak cuando escuchó al gran rival de su carrera anunciar su retirada de cara a 2024? "Cuando anunció que se retiraba, sentí que una parte de mí se iba con él. Me hizo pensar acerca de cuánto tiempo más voy a jugar. Ha tenido un gran impacto en mi carrera. Me emocioné con lo que dijo", expresó el tenista serbio en una rueda de prensa previa al inicio del Grand Slam francés.

"Me emocioné por lo que estaba diciendo"

El balcánico también repasó la manera en la que le ha afectado el anuncio de Rafa: "Fue una de las personas más impactantes en mi crecimiento como jugador. A la vez un gran factor de motivación para mí, para seguir jugando, compitiendo y empujándonos el uno al otro, a ver quién lograr más, quién lo hace mejor. Me hizo preguntarme cuánto tiempo voy a jugar. Me emocioné por lo que estaba diciendo".

"No puedo decir que le echaré de menos en Roland Garros"

No obstante, la baja del español en París es una 'buena' noticia para Djokovic ya que no Rafa siempre ha sido un obstáculo para él en Roland Garros: "Obviamente, que Nadal no juegue aquí es una gran pérdida para el tenis y para Roland Garros, porque es, con mucho, es el jugador más exitoso que ha competido en toda la historia de este torneo. Pero no puedo decir que vaya a echarle de menos porque no me ha ido bien aquí cuando él estaba", concluyó el serbio, que debutará en 1º ronda de RG ante el estadounidense Kovacevic.

Djokovic afrontará el torneo francés con la posibilidad de superar a Rafa y convertirse en el tenista con más Grand Slams de la historia (23).