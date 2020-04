Rafa Nadal y Roger Federer organizaron un encuentro de varios minutos en Instagram durante el confinamiento del coronavirus en el que ambos tuvieron problemas para conectarse al principio. Ello desató las burlas de Andy Murray en los comentarios: "Puede ganar 52 Roland Garros, pero no sabe usar Instagram", dijo el escocés. "Somos demasiado viejos para esto", bromeó por su parte entonces Nadal.

Roger Federer le confesó al balear que hubiera preferido que fuese diestro porque le habría causado menos problemas en su carrera. Además, el helvético le preguntó a Nadal cuándo había sido la última vez que había cogido una raqueta y éste dijo que desde Indian Wells: "Espero recordar algo cuando vuelva", bromeó Nadal.

Federer, por su parte, dijo que ha estado entrenándose varias veces contra un muro, como ha dejado ver en sus redes sociales, además de recuperarse de una operación de rodilla: "Va mejorando. Está cada vez mejor, sin estrés, sin prisas, tengo mucho tiempo para recuperar. Me siento feliz", aseveró.

"El Gobierno está desbordado"

"No estoy jugando a tenis porque no tengo pista en casa pero lo echo de menos. Hago mis rutinas físicas por la mañana y por la tarde para mantenerme ocupado y en forma. Es importante tener el cuerpo despierto. No entiendo porqué no podemos jugar a tenis cuando la mayoría está yendo a trabajar. Hay una gran seguridad en el tenis porque estamos cada uno en un lado de pista y el gobierno está desbordado por una situación sin precedentes y en lo último en que piensan es en quien puede o no puede entrenar. Hay cosas que no tienen lógica pero hay que aceptar las reglas", apuntó Nadal.

El balear ha asegurado que son "momentos duros" para España, que está siendo golpeada de forma “muy fuerte” por la crisis sanitaria del coronavirus.