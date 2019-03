Djokovic: "He alcanzado la cumbre de mi tenis"

Nada más levantar el sexto Masters 1.000 del año y marcar así un récord, el serbio Novak Djokovic compareció ante los periodistas con el rostro sereno para explicar: "Creo que he alcanzado la cumbre de mi tenis". Matizó enseguida que tiene por delante "margen de mejora" y que eso es lo que le permite "mantener la motivación cada mañana para entrenar y jugar los torneos", pero el serbio se mostró muy conforme con su actuación en la temporada 2015.

"Hay varias razones que explican que esté en la cima de mi carrera. Lo he logrado mental y físicamente. He jugado muchos partidos que me han llevado a donde estoy. He atravesado momentos de duda, pero han sido lecciones para aprender", afirmó el serbio tras vencer en la final de París al británico Andy Murray por 6-2 y 6-4. "Ahora estoy casado, soy padre, creo que he encontrado una serenidad en mi vida personal que se refleja en mi vida profesional. Todo eso en conjunto funciona", aseguró. El serbio relató que aprendió de sus padres a controlar sus emociones y su cuerpo, a explorar sus límites, y que esas lecciones le permiten ahora buscar un equilibrio en su tenis. A ello suma, añadió, la ambición por mejorar, porque aunque "nadie es perfecto, si buscas la perfección puedes encontrar la excelencia".

"Esa es mi forma de trabajar. Mientras mantenga esta motivación, puedo levantarme cada mañana con la aspiración de mejorar. No me contento con lo que tengo, trato de mejorar siempre, en la vida y en el tenis. Y espero mejorar. Creo que lo estoy logrando", afirmó. Su siguiente etapa será el torneo de Maestros de Londres, donde espera sumar su quinto triunfo, el cuarto consecutivo. "Es el último torneo del año, he tenido buenos resultados allí y espero poder renovar los triunfos. Hay muchas cosas buenas en Londres, el público es maravilloso, el escenario es maravilloso. Se ha convertido un poco en la cuna del tenis. Tras la temporada que he tenido y con la confianza que tengo, espero poder ganarlo", comentó.

Murray, por su parte, reconoció que tiene que elevar su nivel para poder rivalizar de forma más regular con los mejores del circuito. "Desde el año pasado mis resultados contra Djokovic no han sido buenos. Tengo que elevar mi nivel en este tipo de partidos, pero es muy difícil jugar contra los 'top'. Novak y Federer son dos de los mejores tenistas de todos los tiempos, no me avergüenza perder contra ellos. Tengo que analizar estas derrotas y sacar conclusiones", aseguró.