El discurso de Rafa Nadal elogiando el trabajo de Australia para controlar al coronavirus: "Envidia sana"

Rafa Nadal ha reconocido, en la rueda de prensa previa a la ATP Cup, sentir "envidia sana" al ver la forma en la que Australia ha logrado controlar la pandemia del coronavirus y volver a hacer vida normal.

"No soy nadie para opinar de cosas de las que no tengo todo la información. Evidentemente, cuando uno llega aquí y ve que la vida es prácticamente normal a día de hoy también es fruto de grandes esfuerzos que han tenido que hacer durante varios meses. Envidia sana. Esperemos que en el futuro con la vacuna y con el esfuerzo de toda la sociedad podamos volver a disfrutar, ya no sólo de público y del deporte, que es secundario; sino de poder disfrutar de una vida como la que estábamos acostumbrados y dejar de vivir con la fatalidad que estamos viviendo diariamente con tantas muertes e infectados", ha explicado Nadal.

"No soy especialista en esto, pero en mi humilde opinión, creo que no somos un riesgo para la población"

El tenista balear, que ha anunciado su baja en el primer partido de la ATP Cup por problemas en la espalda, también aseguro que cree que la presencia de tenistas de todo el mundo en Australia no debe suponer un riesgo que pueda provocar contagios de coronavirus en tierras australianas.

"No soy especialista en esto, pero en mi humilde opinión, creo que no somos un riesgo para la población. El país está a salvo y doy las gracias porque nos hayan recibido. Aquí no hay casos. No creo que vayamos a crear un gran problema en el país. Creo que se toman todas las medidas necesarias para evitar eso", indicó Nadal.

El ganador de 20 Grand Slam felicitó a las autoridades australianas y a toda Australia por "los increíbles esfuerzos que hizo para contener el virus".

"Es uno de los mejores ejemplos en el mundo sobre cómo hacer las cosas bien en este particular caso. Creo que por eso probablemente tomen todas las medidas que el país necesita para estar al cien por cien seguro teniéndonos a nosotros jugando al tenis aquí", aseguro Nadal.

Rafa recordó que todos los tenistas que han viajado a Australia han cumplido todas las normas y protocolos marcados por el Gobierno australiano.

"Hicimos pruebas durante 14 días seguidos, las PCR, y luego los jugadores que vinieron en un avión con alguien contaminado, han estado 15 días de cuarentena dura, solo en la habitación del hotel", recordó Nadal.

Por ultimo, Rafa Nadal no quiso opinar sobre los Juegos Olímpicos de Tokio.

"No soy nadie para dar una opinión sobre la situación en Japón. Lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que la gente que realmente sabe nos dé. Si se hace o no o si habrá cuarentena no se sabe. Si la hay sería difícil encajarlo con nuestro calendario. Todo el mundo quiere jugar en Tokio, eso está claro", afirmo Nadal.