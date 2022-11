El dinero récord que ha ganado Novak Djokovic por ser campeón de las ATP Finals

Novak Djokovic continúa su andadura a nivel deportivo, pero también a nivel económico. El tenista serbio ganó a Casper Ruud en la Copa Masters de Turín y es campeón de las ATP Finals (la Copa de Maestros) por sexta vez en toda su carrera. Esto se traduce en que el serbio se ha embolsado un total de 4.600.000 euros. El tenista vuelve a lo más alto en un 2022 complicado para él, sin haber participado en algunos grandes como el Open de Australia o el US Open, por no querer ponerse la vacuna contra el coronavirus.

Ese dinero se une a la fortuna que acumula Nole a lo largo de su carrera, que es de 159.526.589 euros sólo en premios. A esa cantidad hay que añadirle el dinero en contratos publicitarios y los millonarios fijos que cobra por disputar los torneos no obligatorios, además de algunas exhibiciones.

El de Belgrado partía como claro favorito contra Ruud. No llegaba a la final de este toreno desde 2018 y no la ganaba desde el año 2015. Llegó invicto, mostrando superioridad y habiéndose medido al griego Stefanos Tsitsipas, a los rusos Daniil Medveded y Andre Rublev y a la revelación del torneo, el estadounidense Taylor Fritz. Por su parte, Ruud, finalista de la cita de maestros, se lleva a casa 2.088.969 euros.

"Lo que ganamos es todo información pública"

"Lo que ganamos es todo información pública. Por supuesto, la gente puede ver cuánto dinero ganamos. De lo que los medios no hablan es de todos los impuestos y otros gastos. No puedo venir aquí y hablar del dinero como si fuera un problema en mi vida. He tenido mucha suerte. Es una consecuencia de mi tenis y de los éxitos que he tenido, junto con mi familia y equipo", decía después de haber ganado en la semifinal.

Y añadía lo siguiente: "Cada euro que he ganado ha sido con sudor y lágrimas. No doy nada por sentado porque sé qué se siente al no tener nada en la mesa, cinco miembros de la familia, guerra y sanciones. No olvidemos de dónde vengo y la época en la que crecí. Sé lo que es estar en la situación contraria, lo que me ayuda a apreciar aún más lo que gano", continuaba el tenista serbio.

Con su victoria, Nole iguala al suizo Roger Federer con seis Copas de Maestros y se encuentra en el escalón más alto de un torneo que se le sigue resistiendo a Rafa Nadal.