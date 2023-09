El desgarrador relato de la extenista Angélique Cauchy: "Mi entrenador me violaba tres veces al día"

Angélique Cauchy, extenista francesa de 36 años, ha prestado declaración en una comisión de investigación que busca fallos operativos en las federaciones deportivas francesas después de que se conocieran más casos de abusos y agresiones sexuales. Andrew Gueddes, el que fuera entrenador de Cauchy, fue condenado a 18 años de cárcel en 2021 por violación y agresión sexual a cuatro niñas de 12 años a 17 años.

La extenista desveló que fue violada casi 400 veces por su entrenador durante dos años. Un infierno que ella misma ha relatado y recordado en dicha comisión, en la que recuerda como miedo los "13 pasos que me separaban de su habitación para ir a que me violaran".

Cauchy explica cómo fue violada por Gueddes y cómo el sistema le protegió durante esos años. "Él era de La Baule y durante el juicio conocí cuál era su mecanismo. Nos llevaba allí a sus víctimas para pasar a un nivel superior. Viví las dos peores semanas de mi vida, me violaba tres veces al día", recuerda Angélique Cauchy en un desgarrador testimonio que reproduce el diario 'Le Parisien'.

"Los 13 pasos que me separaban de su habitación para ir a que me violaran. Viví entre los 13 y los 18 años pensando que tenía sida. Pensé muchas veces en suicidarme, me violó tres veces al día. La primera noche me pidió que fuera a su habitación y no lo hice. Y así entró en la mía. Fue peor. Estaba presa, no podía salir cuando quería", describe la extenista francesa.

"En el mundo del tenis se sabía que él no era correcto con las chicas. No hablo de mí porque no lo sabía, pero los demás siempre decían: ‘Sí, está con o sale con’. Pero a los 38 años no sales con una chica de 15 y mucho menos la violas. Una mujer avisó al presidente del club y le respondió: ‘Sí, pero nos trae títulos’", denuncia Cauchy.