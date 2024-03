Deschamps ve "complejo" que Mbappé pueda estar en los JJOO con Francia

La presencia de Kylian Mbappé en los Juegos Olímpicos del próximo verano es un asunto que despierta mucho interés en Francia. El delantero del PSG quiere estar en la cita olímpica, pero su presencia en los JJOO puede suponer un verano casi sin descanso, teniendo en cuenta que antes disputará la Eurocopa con la selección francesa.

Del 14 de junio al 14 de julio se jugará la Euro en Alemania, mientras que los Juegos Olímpicos se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto. Si Mbappé juega ambos torneos apenas contaría con descanso antes de incorporarse a su nuevo equipo. Y es que el delantero francés anunció el pasado mes de febrero su decisión de no seguir en el PSG tras el próximo mes de junio, por lo que es seguro que el crack francés jugará en otro club y todo apunta al Real Madrid.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, opinó sobre las posibilidades que tiene Mbappé de ir a los JJOO y admitió que considera "complejo" que pueda estar en la cita olímpica.

"Mi experiencia como jugador me dice que es complejo encadenar dos competiciones en un verano sin vacaciones y, luego, empezar tu campeonato con el club que te paga", señaló Deschamps en la rueda de prensa en la que dio la última convocatoria de Francia antes de la Eurocopa.

Francia puede conovocar a tres jugadores máyores de 23 años para los JJOO y Mbappé podría ser uno de ellos. Deschamps explicó que las cosas se complican para un jugador que "cambia de club y de entrenador", como parece que hará Mbappé. El seleccionador recordó que en los pasados ​​Juegos de Tokio la mayor parte de los clubes franceses se negaron a ceder a sus jugadores a la selección sub-23, sabiendo que tienen esa posibilidad porque la cita olímpica no coincide con las fechas FIFA, en las que sí están obligados a hacerlo.

"Ahora los clubes franceses parecen más sensibilizados porque los Juegos son aquí, pero creo que a los clubes franceses eso no les incumbe", indicó Deschamps.

El seleccionador recordó que la prioridad es la Eurocopa de Alemania, en cuyo equipo tiene un puesto asegurado Mbappé, y mostró su deseo de que para cuando se concentren con vistas a esa competición ya se conozca qué tres jugadores de más de 23 años integrarán el equipo olímpico que convocará Thierry Henry.

"A menos que sus clubes les permitan incorporarse a finales de septiembre..."

Deschamps aseguró que habrá "dificultades físicas y fisiológicas" para quienes acudan a ambas competiciones y recordó que la Eurocopa se jugará justo después de la temporada regular con los clubes "sin vacaciones".

"En algún momento tendrán que descansar, a menos que sus clubes les permitan incorporarse a finales de septiembre", opinó Deschamps, quien deseó "buena suerte" a Henry para obtener el permiso de los clubes en la elaboración de su lista.

"Tiene que hacerse con el objetivo de tener el mejor equipo posible", apuntó el seleccionador francés.

Deschamps opinó sobre la decisión del entrenador del PSG, Luis Enrique, de quitar minutos de juego a Mbappé después de que este asegurara que no seguirá en el club la próxima campaña y cree que puede beneficiarse porque ganará frescura en la Eurocopa.

"Encadenar muchas semanas con tres partidos genera fatiga al final de la temporada. Cuanta menos haya, mejor", explicó Deschamps, quien aseguró que no tiene inquietud sobre el estado físico de Mbappé. Deschamps no quiere inmiscuirse en los asuntos de Luis Enrique, pero bromeó: "Si puede dar más minutos a Kolo Muani me iría bien".

