Daniil Medvedev estalla ante el juez de silla en Róterdam: "Abre los ojos. Eres muy malo. Abre tu cerebro"

Daniil Medvedev, número siete de la ATP y segundo cabeza de serie en Róterdam, sufrió de lo lindo para superar este lunes a Stan Wawrinka (6-7 (8), 6-4 y 6-1) en su primer partido en el ATP500 en los Países Bajos. El ruso y el suizo jugaron un partidazo que se extendió durante dos horas y 30 minutos y en el que se vieron puntos de gran nivel y calidad entre dos tenistas que atesoran muchos quilates en sus respectivas raquetas.

También hubo tiempo para ver la otra cara de Medvedev, esa en la que pierde los papeles y arremete contra todo el que se cruza en su camino. El tenista de Moscú la suele tomar con los jueces de silla y el partido ante Wawrinka no fue una excepción. Medvedev, con 5-6 en el primer set, estalló contra el juez de silla por haberle señalado un warning en uno de sus servicios.

"Eres muy malo. No ves nada. ¿Por qué me das el warning? La recogepelotas no me dio la pelota. ¿Lo ves? Abre los ojos. Eres muy malo. Abre tu cerebro. Sé que estás sentado ahí, pero piensa un poco más (...) Recuerdo lo de Karen Khachanov. ¿Te acuerdas? No tienes ojos. ¡No ves nada! ¿Tienes algún problema? ¡Sois una absoluta basura! Increíble", espetó el tenista ruso a la cara del juez de silla.

No es la primera vez que Daniil Medvedev protagoniza un momento polémico en la pista. Sin ir más lejos, en el último Open de Australiadestrozó a raquetazos la cámara fijada en la red tras perder un punto ante el tailandés Kasidit Samrej, el número 418 del ránking ATP.

El tenista ruso se medirá este martes al italiano Mattia Bellucci en los octavos de final del ATP500 de Róterdam.

Carlos Alcaraz, a por el primer título de 2025

Por su parte, Carlos Alcaraz, primer cabeza de serie en Róterdam, debutará ante el neerlandés Boic Van de Zandschulp, su verdugo en el US Open del año pasado.

Mientras tanto, Tsitsipas, que parte como sexto favorito, se impuso al francés Harold Mayot (138) en dos sets, por 6-1 y 7-5. El tenista ateniense mostró un gran control en la pista dura de Róterdam, una superficie que no es la suya, y se encaminó a la siguiente ronda de competición.

Además, en la jornada de este lunes el polaco Hubert Hurkacz, octavo cabeza de serie y número 21 de la ATP, firmó un cómodo triunfo ante el italiano Flavio Cobolli (35 ATP) por 6-3 y 6-2.

