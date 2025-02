Escándalo mundial en la Copa Davis: descalifican a Garín por negarse a jugar tras un empujón de Bergs

Ni el tenis está exento de polémicas arbitrales... La primera ronda de 'Qualifiers' de la Copa Davis 2025 dejó una imagen que tardará mucho tiempo en olvidarse. Ocurrió en la eliminatoria que enfrentaba a Bélgica y Chile, concretamente en el partido entre Zizou Bergs y Christian Garín.

Un empujón fortuito de Bergs dejó KO a Garín

Corría el undécimo juego del tercer set cuando el tenista belga rompió el saque de su rival, y tal era su emoción que se marchó entusiasmado y a toda velocidad a su banquillo propinando una especia de empujón con su hombro en la cara de Garín, que cayó al suelo inmediatamente. Bergs enseguida se percató y pidió perdón pero después de que Garín fuese atendido por los médicos (tenía una inflamación en la zona del pómulo) reclamó al juez de silla Carlos Ramos que descalificase a Bergs por lo que él entendía que había sido una agresión. Ramos hizo caso omiso y el tenista chileno se negó a jugar, primero recibió una penalización y tras una segunda 'llamada' el árbitro decidió dar la victoria al equipo belga, que firmó así su clasificación.

Garín: "Perdí la conciencia tres segundos"

El juez de silla explicó así su decisión: "Lo considero un desafortunado accidente, no vi ninguna intención de que se produjera esa agresión". No obstante, las declaraciones de Garín fueron muy diferentes: "De repente veo que Bergs salta hacia mí y que despierto dos segundos después en el suelo. Perdí la conciencia tres segundos, me desmayé y no entendía la situación", admitió el deportista de 28 años en la rueda de prensa posterior a la que acudió con una clara inflamación en la zona del ojo y el pómulo derecho.

Nico Massú, exentrenador de Thiem y ahora capitán del equipo chileno, cargó contra el médico: "El doctor no es neutral, estaba más preocupado por seguir el partido y el espectáculo, no por el estado de Cristian. Vamos a tener que apelar porque estamos eliminados y no hemos hecho nada malo".

"Garín no podía jugar, tenía náuseas, fuerte dolor de cabeza..."

No obstante, el quid de la cuestión lo pudo dar el médico chileno: "Garín recibió un fuerte golpe en el globo ocular, razón por la cual se cayó y golpeó en la cabeza. Esto le generó una inflamación, dificultades para ver, náuseas y fuerte dolor de cabeza, aunque en ningún momento perdió la conciencia. Garín no estaba en condiciones de seguir jugando", aseguró. Lo que puede abrir el debate de que, olvidándonos de si la decisión correcta era descalificar o no a Bergs, Garín, pese a no querer jugar, tampoco lo podría haber hecho en ese estado, y de haber querido continuar posiblemente el partido se hubiese aplazado o directamente la victoria habría sido para el equipo belga.

El equipo chileno de tenis, completamente indignado, se pronunció sobre lo sucedido en redes sociales, y tildó de "agresión" y de uno de los "episodios más tristes e injustos" lo sucedido en Hasselt, Bélgica.

Países clasificados a la segunda ronda

Estos son los países que disputarán la segunda ronda de qualifiers en busca de siete billetes para la Final a 8 de noviembre en Bolonia (Italia), donde el país anfitrión y reciente campeón es el único clasificado hasta el momento.

Países Bajos - Argentina

Australia - Bélgica

Hungría - Austria

Alemania - Japón

Estados Unidos - República Checa

Dinamarca - España

Croacia - Francia

