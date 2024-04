Cuánto dinero ha ganado Garbiñe Muguruza como tenista profesional

Garbiñe Muguruza, por resultados, es sin duda la tenista española más exitosa del siglo XXI, y además de verse reflejado en su gran palmarés también se hace notar en la cantidad de dinero que se ha podido embolsar durante su carrera profesional.

La hispanovenezolana de 30 años anunció este sábado su retirada oficial del circuito tras casi 13 meses parada, su último partido oficial data del 30 de enero de 2023 en la primera ronda del torneo de Lyon, un encuentro que perdió ante la checa Noskova. Sin embargo, hay que irse al 21 de septiembre de 2022 para ver su última victoria ante la griega Papamichail en los octavos de Japón.

Desde entonces perdió seis partidos consecutivos y ya en febrero decidió poner un punto y aparte que este sábado se convirtió en punto y final. Se veía venir y es que en algunas entrevistas durante estos meses dejó caer que no echaba de menos el circuito tenístico.

No obstante, Muguruza fue durante muchos años una de las mejores jugadoras del mundo y además de ganar dos Grand Slams estuvo en la terna por sumar varios más, eso le ha permitido llevarse una gran cantidad de dinero en premios económicos desde que hizo su debut en 2012 hasta su último encuentro oficial en enero de 2023.

Ha ganado 25 millones de dólares

La ya extenista nacida en Caracas ha ganado casi 25 millones de dólares como tenista profesional (exactamente 24.813.379), sin duda fue de las mejores pagadas en su momento cumbre. Un buen colchón de dinero que pudo conseguir en gran medida por los 10 títulos WTA y los 5 torneos de dobles que alzó durante su trayectoria en el circuito, la mayoría de gran categoría. Además perdió 7 finales individuales y otras 5 en categoría de dobles.

Roland Garros.

Wimbledon

WTA Finals.

Hobart.

Pekín.

Cincinnati.

Monterrey (x2)

Dubái

Chicago

A esto hay que sumarle dos finales de Grand Slam perdidas en Wimbledon 2015 y Open de Australia 2020. Estuvo cerca de llegar a las 500 victorias oficiales (449).

"No echaba en falta la dificultad de la vida que llevaba antes"

La exnúmero 1 del mundo anunció así su despedida definitiva del tenis en una rueda de prensa que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles, Madrid: "Ha llegado el momento de despedirse, ha sido una carrera larga y llena de anécdotas preciosas pero siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir una nueva etapa. Quiero ser sincera y clara, aunque me siento joven para decir que me retiro porque solo tengo 30 años...La decisión la he ido tomando poco a poco, estos meses han sido clave cuando volví a casa y dejé de competir. El descanso lo recibí con los brazos abiertos. No echaba en falta la disciplina y la dificultad de la vida que llevaba antes. Me he ido dando cuenta de que lo que más me apetece mirar es mi siguiente capítulo y no el de tenis", explicó Garbiñe.

Cariñosos mensajes de Badosa y Alcaraz

Al anuncio de la retirada de Muguruza quisieron pronunciarse dos de las grandes estrellas del tenis español en la actualidad: Paula Badosa y Carlos Alcaraz. "Fuiste el espejo donde me mire desde pequeñita. Gracias Garbi por dar tanto al tenis español. Fue un placer compartir contigo estos años. Feliz vida, te lo mereces", dijo la nacida en Nueva York. "Enhorabuena por tu gran carrera, disfruta ahora de todo lo que venga", publicó Carlitos en sus redes.

