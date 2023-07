Garbiñe Muguruza, sin fecha de vuelta: "Echo de menos ganar, pero la competición y el día a día..."

El pasado miércoles 5 de julio, el Consejo Superior de Deportes (CSD) hizo entrega de la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (ROMD) a la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza.

Tras recoger este reconocimiento, Garbiñe quiso anunciar que aún no tiene "fecha de vuelta" y que su período sabático se va a alargar todo lo que queda de 2023. En este momento, la prensa preguntó a la tenista si echa de menos la competición, a lo que respondió muy sinceramente con un rotundo: "pues la verdad... de momento, no".

Cómo ha sido el discurso de Muguruza

Garbiñe Muguruza ha explicado, desde el primer momento en el que tomó la palabra, que va a seguir sin competir por un tiempo y ha continuado su discurso señalando lo "valiente" que cree que ha sido al haber anunciado que quería "descansar un poco". Ha afirmado también que esta decisión fue muy difícil de tomar, pero que ahora se encuentra muy "feliz de poder disfrutar momentos como este" junto con su familia.

Cabe destacar también la parte en la que se ha querido dedicar el premio a sí misma: "hay que saber también reconocerse a uno mismo, ¿no? Porque siempre es gracias a esto, gracias a lo otro.... Y hoy quiero darme las gracias a mí por mi esfuerzo y por realmente haberme dedicado al máximo. Y no quiero quedar mal, pero es importante también reconocerse a uno mismo", ha argumentado al respecto.

Con este discurso, Muguruza no ha dejado de dar titulares. Y es que, tras afirmar que está muy feliz en este período de descanso, ha confesado que "ahora mismo no echo de menos la competición porque sé lo que es y quiero realmente descansar de ella. Echo de menos ganar, eso sí, pero la competición y el día a día... ". A pesar de esto, ha desmentido los rumores de su retirada y ha indicado que no sabe "de dónde sale eso realmente. Yo creo que es por la medalla, todo el mundo ha dicho '¿será que...?' No, no, esto realmente es un año sabático y la medalla no significa nada".

Los Juegos Olímpicos de París 2024

Era de esperar que la participación o no de Garbiñe en los Juegos Olímpicos del próximo año iba a ser uno de las cuestiones de la prensa. Muguruza lo ha puesto en duda y ha asegurado que es "un poco justo", sobre todo después de este tiempo de descanso. Sin embargo, ha comentado que estaría encantada de participar, ya que "es algo muy especial".

Cuáles son sus objetivos cuando vuelva a la competición

La tenista hispano-venezolano tiene muy claros cuáles van a ser sus objetivos una vez vuelva a la competición: "ganar US Open, ganar Australia, una medalla olímpica, ganar Copa Federación... mil". Además, ha continuado con la afirmación de que "hay muchos trofeos por levantar todavía".

Garbiñe ha hablado sobre la buena relación que mantiene con su entrenadora Conchita Martínez, con la que habla "todos los días". Sin embargo, aún desconoce si volverán a trabajar juntas, pero confirma que "será la primera en saberlo cuando vuelva a jugar".

Para dar por finalizado su discurso, ha expresado también su opinión sobre Rafa Nadal. "Yo creo que puede volver. Está claro que también necesita su descanso, porque es un grande también. Y él, cuando quiera volver, dará mucha guerra porque al final es el mejor de la historia", ha declarado Muguruza.