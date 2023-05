¿Cuándo empieza Roland Garros 2023? Fechas, calendario y sesiones

El segundo Grand Slam del año ya está a punto de comenzar. Esta vez, por desgracia, no estará Rafa Nadal, el rey del torneo con 14 títulos a su espalda. Casi todos los grandes nombres del tenis actual estarán en la Philippe-Chatrier, pero Nadal no podrá jugar su torneo más especial al no recuperarse de la lesión en el psoas iliaco que se hizo en el pasado Open de Australia. El balear anunció que estará unos meses sin jugar y que 2024 será su último año en el tenis profesional.

Carlos Alcaraz, por su parte, llegará a la arcilla parisina como vigente número 1 del mundo tras caer eliminado contra Fabian Marozsan en tercera ronda del Masters 1000 de Roma. El tenista de El Palmar es uno de las grandes favoritos, junto con Djokovic o Medvedev, para adjudicarse el segundo grande de la temporada.

En el cuadro femenino, la gran favorita es la polaca Iga Swiatek. La vigente campeona, número 1 del mundo y dos veces campeona de Rolan Garros a sus 21 años tendrá rivales duras como Aryna Sabalenka y Elena Rybakina. En el caso de Sabalenka, la rusa ya le privó de la victoria en la última final del Mutua Madrid Open.

Calendario y sesiones del torneo

Roland Garros se celebra en las dos semanas que van del domingo 28 de mayo al domingo 10 de junio. La semana previa, entre el lunes 22 y el viernes 26 de mayo, se disputan las clasificaciones previas para los cuadro individuales masculino y femenino.

El campeonato parisino tendrá doble sesión diaria, una diurna y otra nocturna, como viene siendo habitual en el Grand Slam galo. Las sesiones diurnas arrancarán a las 11:00 horas durante los primeros días del torneo y pasarán a empezar a las 12:00 horas más adelante, mientras que las sesiones nocturnas comienzan a las 20:30 horas.

Rondas de Roland Garros 2023

Primera ronda masculina y femenina: 28, 29 y 30 de mayo (desde las 11:00 horas, la sesión nocturna está programada para arrancar a las 20:30 los días 29 y 30 de mayo)

Segunda ronda masculina y femenina: 31 de mayo, 1 de junio (desde las 11:00 horas, la sesión nocturna está programada para arrancar a las 20:30)

Tercera ronda masculina y femenina: 2 y 3 de junio (desde las 11:00 horas el jueves y desde las 12:00 el viernes, la sesión nocturna está programada para arrancar a las 20:30)

Cuarta ronda masculina y femenina: 4 y 5 de junio (desde las 12:00 horas, la sesión nocturna está programada para arrancar a las 20:30)

Cuartos de final masculino y femenino: 6 y 7 de junio (desde las 12:00 horas, la sesión nocturna está programada para arrancar a las 20:30)

Semifinales femeninas: 8 de junio (desde las 15:00 h)

Semifinales masculinas: 9 de junio (no antes de las 14:45 horas)

Final femenina individual: 10 de junio (15:00 h)

Final masculina individual: 11 de junio (15:00 h)

Roland Garros repartirá este año 49,6 millones entre los tenistas, un 12,6% más que el premio de 2022. El ganador del torneo masculino y la ganadora del torneo femenino se embolsarán 2,3 millones, mientras que los finalistas ganarán la mitad que los ganadores.