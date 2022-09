Carlos Alcaraz, tras su épica victoria ante Sinner: "Es el mejor partido que he jugado en toda mi carrera"

Carlos Alcaraz ha protagonizado un increíble partido contra Jannik Sinner que ha durado 5 horas y 15 minutos y en el que ha conseguido la victoria. En la entrevista a pie de pista, nada más ganar el partido, a Alcaraz le costaba encontrar las palabras para definir lo que había ocurrido.

"Honestamente, no sé cómo lo he hecho", ha confesado el tenista murciano nada más acabar el partido. Con solo 19 años, Alcaraz ha firmado un partido que ya forma parte de la historia del US Open y que, además, ha batido el récord de ser el encuentro que más tarde ha terminado en este Grand Slam.

Después, en rueda de prensa ha intentado explicar cómo han sido sus sensaciones. "Me siento muy, muy contento de haber sacado adelante un partido tan complicado contra Jannik. El nivel que hemos mostrado ha sido espectacular. Los dos nos hemos llevado al límite. Ahora toca disfrutar de este momento", dejando de manifiesto que cualquiera podría haberse llevado el partido.

"Es el mejor partido que he jugado en toda mi carrera, sin ninguna duda. Desde la primera bola hasta la última hemos tenido una calidad inmensa, tanto Jannik como yo", ha insistido.

"Ha habido puntazos"

En su comparecencia, Alcaraz ha explicado que "en todos los sets ha habido puntazos" y ha insistido en que los dos han estado "muy cerca de perder". En su caso, forzó el quinto set tras remontar un 3-5. De esos "puntazos", hay uno de lo que todo el mundo habla y que ha levantado al público de Flushing Meadows.

En el segundo set, cuando Sinner sacaba para colocar el 6-6 en el marcador, Alcaraz hizo una auténtica locura de punto a la par que muy valiente. Tras un magnífico resto, el murciano corrió hacia el centro de la pista. Al ver que se había pasado, golpeó la bola por detrás de la espalda para luego subir a la red y golpear con gran revés cruzado para dejar al italiano sin opción de ganar el punto.

Se reía Alcaraz tras ser consciente de lo que acababa de hacer, levantaba el dedo y los espectadores se volvían locos levantándose de sus asientos. Las cámaras también captaron la reacción de Juan Carlos Ferrero que se quedó atónito con la acción de su pupilo.

Semifinal contra Frances Tiafoe

Alcaraz jugará las semifinales contra el estadounidense Frances Tiafoe soñando con la final y con acercarse todavía más al número 1. "Será muy duro, todos conocemos el nivel de Frances, ganó a Nadal, a Rublev, está jugando un tenis increíble, ama este ambiente. Tendré que darlo todo, pero ahora estoy disfrutando de este momento. Tengo un día de descanso, pero ahora voy a disfrutar con mi equipo y mi familia", ha afirmado sobre lo que se puede encontrar.