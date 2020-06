La ATP pide disculpas por la ceremonia sexista de las NextGen Finals

La ceremonia de celebración de la primera edición de las NextGen Finals ha despertado malestar en el mundo del tenis.

La organización de la gala por parte de la ATP se ha calificado de sexista. Los jóvenes tenistas debían elegir una modelo para descubrir el grupo en el que se encontraban y ellas revelaban los emparejamientos con letras escondidas en su cuerpo. Una de ellas mostró la letra levantando el vestido y otra se quitó su chaqueta para mostrar la 'B' en su espalda.

La ceremonia desató una oleada de críticas en las redes. Judy Murray, madre de Andy, describió el acto como "horrible", mientras que Alizé Cornet escribió "Buen trabajo ATP. ¿Esto es un torneo que piensa en el futuro?".

La ATP junto a Red Bull, patrocinador del tornero, lanzaron un comunicado horas después pidiendo disculpas por la organización: "La intención era integrar la rica herencia de Milán como una de las capitales mundiales de la moda. De todos modos, nuestra ejecución tuvo mal gusto y fue inaceptable. Lo lamentamos profundamente y nos aseguraremos de que no se repita nada parecido en el futuro".

