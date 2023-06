Así es la nueva estatua de Rafa Nadal en su Academia de Manacor

De estatua en estatua, como si del mismísimo emperador romano se tratara, Rafael Nadal ya tiene una nueva réplica de sí mismo. Esta vez cerca, muy muy cerca de su casa y de su centro de operaciones, concretamente en la Rafa Nadal Academy de Manacor.

Este miércoles vio la luz la nueva estatua de uno de los mejores tenistas de la historia en el centro deportivo que lleva su nombre y en el que él mismo entrena y pasa la mayoría de su tiempo cuando no está viajando por todo el mundo compitiendo, como es el caso.

Así vio la luz la nueva escultura del balear

El balear estuvo presente, como era de esperar, en el momento en el que varias personas destaparon la creación. En el lugar se encontraban varias personas: algunos visitantes, otros miembros de la academia y familiares y gente del entorno cercano de Nadal, que no se quisieron perder el momento.

Se suma a la que tiene en Roland Garros

No obstante, esta estatua se suma a la que ya tiene el menorquín en la entrada al recinto de Roland Garros desde el año 2021. En la edición que acaba de terminar hace unas semanas no estuvo el propio Rafa por primera vez en su carrera (llevaba 18 temporadas seguidas yendo), aun así, la estatua ya es un reclamo para todos los visitantes que se acercan a las instalaciones, las fotos se suceden como si no hubiera un mañana. Se espera que el 14 veces ganador en la tierra parisina vuelva en 2024 para disputar el que con casi total seguridad puede ser su último Roland Garros.

Tendrá otras dos más en Manacor

Por otra parte y sin dejar el tema de las esculturas, el Ayuntamiento de Manacor decidió hace tiempo construir hasta dos réplicas del tenista en la plaza del Palau, en la zona centro del pueblo y justo frente a la casa familiar. Según el Diario de Mallorca, las estatuas se fabricarían en bronce y tendrían un tamaño superior al real.

Rafa, lesionado desde enero... volverá en 2024

En cuanto a lo deportivo... poco. Rafa Nadal no disputa un partido oficial desde mitad de enero, dónde se lesionó de gravedad el psoas ilíaco en el encuentro de 2º ronda del Open de Australia ante McDonald. Tras no poder recuperarse como se esperaba (le dieron un plazo de 6-8 semanas) y cambiar de tratamiento en varias ocasiones, decidió no jugar Roland Garros ni ningún torneo en lo que resta de 2023 para dejar que su cuerpo se recupere y se regenere lo mejor posible y afrontar con máximas garantías el que será su último año como profesional: 2024.

Lo que sí que ha hecho Rafa es acudir al ATP 250 de Mallorca que se está disputando en estos días para presenciar la victoria de su gran amigo Feliciano López ante Max Purcell. Feli ganó ayer también a Thompson y se enfrentará hoy a Hanfmann en los cuartos de final del que será su último torneo como profesional a los 41 años.